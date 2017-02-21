اسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 22/2/2017 داخل الأسواق

اسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 22/2/2017 داخل الأسواق المصرية، استمرت حالة إنخقاض أسعار اللحوم والدواجن داخل الأسواق المصرية، حيث تزامن إنخفاض سعر الدولار الأمريكي مع إنخفاض أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية، حيث تجمع اسعار السلع والمنتجإت فى مصر علاقة طردية قوية مع اسعار العملات العربية والأجنبية والحالة الإقتصادية لبعض الدول والمتغيرات التى قد تطرأ عليها وعلى رأسها الدولار الامريكي، فكما تأثرت أسعار السلع والمنتجات بإرتفاع سعر الدولار الأمريكى، عادة السلع والتى على رأسها أسعار اللحوم والدواجن إلى الإنخفاض مع تراجع سعر الدولار داخل البنوك المصرية وحتى فى السوق السوداء، حيث ورد فى بعض الأنباء استمرار حالة إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن مع استمرار إنخفاض سعر الدولار في بعض المناطق الموجودة بالأسواق المصرية، وقد ورد فى صحافة اليوم أنه قد شهدت أسعار الدواجن فى مصر اليوم حالة اخر من التراجع، حيث إنخفض سعر الدجاج نحو 2 جنيه لسعر كيلو الأبيض والدجاج البلدي ايضًا، ويتوقع الخبراء الأقتصاديين أن تستمر حالة إنخفاض الأسعار فى الأيام القادمة نظرًا لتوقعهم بإستمرار إنخفاض سعر الدولار داخل البنوك، متأملين أن تعود الأسعار إلى الدرجة المعقولة منها بعد ابتعاد بعض الناس عن شراء اللحوم والدواجن بسبب عدم قدرتهم على مجارات مثل هذه الأسعار والزيادة فيها وخاصة الطبقة البسيطة فى مصر، واعطاهم أمل كبير تراجع سعر الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من كثرة الأقاويل والتوقعات بين المحللين الإقتصاديين والمواطنين حول زيادة وإنخفاض سعر الدولار الامريكي داخل مصر، إلا أن الأمل فى إنخفاض أسعار السلع مازال موجود، على خلاف بعض المناطق التى لم تتأثر حتى الآن أسعار السلع فيها بغنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

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أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 22/2/2017: سعر اللحوم داخل الأسواق المصرية:

اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.

اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.

اللحم الجملى : يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.

اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.

اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

البوفتيك : وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه

اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.

اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.

اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.

اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.

السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.

الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.

الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.

أسعار الدجاج واللحوم اليوم الأربعاء 22/2/2017: دعوة نسائية لمقاطعة اللحوم والدواجن بداية من اليوم ولمدة 15 يوم

اطلقت نساء مصر دعوة جديدة فى اطار محاربة غلاء الأسعار، حيث انتشر خبر الدعوة النسائية التى تبنتها نساء وسيدات جمهورية مصر العربية، وتحدثت عنها الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية، والتى قررت فيها نساء مصر الإتحاد والوقوف أمام غلاء الأسعار والإزدياد المستمر لها فى السوق المصرية، حيث تتضمن الدعوة النسائية المصرية مقاطعة كلاً من اللحوم والدواجن والاسماك، وقد تحدد مدة هذه المقاطعة لحوالى 15 يومًا، فى اطار إصرار نساء مصر لتوصيل رسالتهم وعدم موافقتهم على غلاء الأسعار بهذه الصورة الكبيرة، وجدير بالذكر أن الحملة النسائية المصرية التى بدأت منذ اليوم تم اطلاقها تحت شعار “قادر أشترى بس هقاطع الغالى”، كما أن هذه الدعوة تأتى بالتزامن مع الصوم الكبير للإخوة المسيحيين، كما تعد هذه الدعوة متامنة مع الأسر المصرية رقيقة الحال والتى فى ظل هذا الغلاء الفاحش الذى زحف للاسواق المصرية لعدة شهور متتالية لم يتوقف خلالها ولم يتراجع، لتقف الأسر رقيقة الحال مكتوفة الأيدي غير قادرة على تناول الكثير من الأكلات بسبب إرتفاع سعرها داخل الأسواق المصرية.

وتعد مؤسسة الدعوة النسائية المصرية التى انتشرت بسرعة كبيرة فى الأوساط الإعلامية، “حنان عبدالحليم”، وتعد الاستاذة حنان مؤسسة مجموعة “تعالوا نوفر” ، والتى تقوم بنشر أفكارها فى التوفير المنزلى على صفحة التواصل الإجتماعى فيس بوك، وقد بدأت الأستاذ حنان تصريحاتها قائلة: “قررنا نقاطع بمزاجنا قبل ما نضطر نقاطع غصب عنا، وتضامنًا منا مع من لا يستطيعون الشراء”، حيث ذكرت في هذه الكلمات البسيطة كل ما تنتوي فعله من وراء هذه الحملة بالإضافة إلى أسبابها، وقد بدأت دعوتها التضامنية مع نساء مصر من اجل محاربة الغلاء ومقاطعة اللحوم والدواجن من خلال صفحتها الخاصة بالتوفير والتى تضم أكثر من 98 ألف مشارك، حيث يعد اغلب المشاركين فى هذه الصفحة من النساء، وقد جاء فى تصريحات حنان عبد الحليم على المواقع الصحفية: “لم تعد الدعوة مقتصرة على فيس بوك فحسب وإنما تحاول المشاركات فيها نشر الدعوة بين الزملاء فى العمل والجامعة من رجال ونساء وفى النادى وحتى فى الأسواق”.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22/2/2017:

اسعار الدواجن فى الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017:

الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 32 جنيه.

الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 28 و 35 جنيه

كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.

الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 29 و 45 جنيه.

الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.

البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.

الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.

زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.

زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.