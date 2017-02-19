اسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 20/2/2017 داخل الأسواق المصرية: إنخفاض طفيف بالأسعار

اسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين بالأسواق المصرية، تراجع اسعار اللحوم والدواجن بالأسواق المصرية تراجعًا طفيفً، حيث أثر إنخفاض سعر الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية والبنوك على مدار أكثر من اسبوعين متتاليين اليوم على اسعار كلاً من الدجاج واللحوم بنسبة طفيفة ولكنها ليست بمقدار النسب التى استطاع الدولار الأمريكي ان يؤثر بها على باقى المنتجات الغذائية الأخر داخل الأسواق، حيث لم تتأثر اسعار الدواجن واللحوم الحمراء بهذا الإنخفاض بنفس الصورة التى تأثرت بها باقى السلع الغذائية والسلع الإستهلاكية الأخري، وجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد لاقت على مدار عدة شهور متتالية إختلاف ملحوظ فى أسعار السلع الضرورية والأساسية داخل أسواقها ومنافذ التوزيع المختلفة بجميع محافظاتها، فقد ارتفع سعر الدولار الامريكي لأقصى مدي له قد عرفته الأسواق المصرية، ولكن بعد عدة قفزات رهيبة أدت إلى زيادة أسعار هذه السلع فى كل مكان حيث تضاعفة أسعار السلع عدة مرات، عاد الدولار الأمريكي إلى الإنخفاض لتعود أسعار السلع إلى الهبوط بنسب متفاوتها، ونظرًا لأهمية اللحوم والدواجن فى مصر يبحث الكثيرين حول أسعار اللحوم والدواجن وما ترتب عليها من تغيرات فى الأسعار بداخل الاسواق، وتكمن أهمية اللحوم والدواجن لدي المواطنين نظرًا لمذاقهم الفريد كما أنهم مصدر اساسى للبروتين وقوي لإمداد الجسم بهذه العناصر، ومن المتوقع استمرار إنخفاض الاسعار فى الفترة المقبلة.

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أسعار الدجاج واللحوم اليوم الإثنين الموافق 20/2/2017: طرق لطهى الدواجن:

يوجد عدة طرق لطهي الدواجن فى جميع البلدان، حيث يمكن شوي الدجاج على النار أو الفحم، كما يمكن سلقه بشكل مباشر عن طريق إضافته للماء، كما يمكن طهيه بشكل صحي عن طريق البخار، ويمكن فى بعض الطرق الأخرى أن يتم قليه أو تحميره أو عمله فى صوانى أو طواجن في الفرن، ومن ضمن الطرق اللذيذة لطهي وتقدم الجزء الخاص بالجوانح يمكن بعد طهيها أن يتم تقديمها بعد تتبيلها بالكزبرة والثوم حيث يتم اعتبارها فى هذه الحالة كنوع من المقبلات مثلاً، كما يمكن أن يتم حشى الجزء الخاص بالصدر بعد تقطيعه حيث يتم تقديمه في بعض أنواع المعجنات كالسمبوسة وبعض طرق طهى الرقاقات، ويمكن تقطيع صدور الدجاج وتقديمها على وجه بعض أنواع السلطات الخاصة بالفراخ والتى من ضمنها السيزر أو مع الشوربات، ويتم إدخال لحم الدجاج فى صناعة الولائم الكبيرة والتى يتم صنعها لعدد كبير من الأفراد حيث يتم إضافتها إلى الأطباق الرئيسيّة، ومن ضمن هذه الأكلات المصرية الشهيرة والتى يتم تقديمها فى الولائم والعزومات بمصر أطباق الكسكس والكبسة والبرياني والشاورما، كما يمكن أن حشى الدجاج البلدى منها بالأرز أو الفريك أو اللحم ثم يتم تحميّرها في بالزبدة بعد سلقها أو يتم وضعها فى الفرن، ولكن فى جميع الحالات يتوجب أن يتم التأكد من طهى الدجاج بشكل كامل قبل تناولها حتى يتم تجنب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، حيث يتم الإستفادة من الدجاج المطهو وعناصره الغذائية والتى يعتبر مصدر أساسي لها، مثل الفيتامينات والبروتينات، حيث يتم تعزيز جهاز المناعة وتقويته عن طريق تناولها، كما أنها تعمل على تقوية صحة العظام لدى كبار السن ، كما أن الدجاج غنى بفيتامين ب الذي يتم استخدامه فى الأدوية التى يتم بها محاربة مرض السرطان، كما أنها غنية بالعديد من المعادن مثل عنصر الفوسفور والذي يعتبر أساس من أجل الحفاظ على صحّة الأسنان والعظام ، وخاصة فى السن الصغير.

أسعار الدجاج الإثنين الموافق 20/2/2017: إنخفاض طفيف فى الاسعار

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 43 جنيه.

الفراخ المجمدة: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى 43 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 2 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 39 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين الموافق 20/2/2017: سعر اللحوم داخل الأسواق المصرية:

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 150 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 150 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 130 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : وصل سعر الكيلو 100 جنية.

كيلو اللحم السودانى : وصل سعر الكيلو 100 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 120 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : وصل سعر الكيلو 110 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : وصل سعر الكيلو 120جنية.