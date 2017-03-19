اسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد 19/3/2017 بالأسواق المصرية

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اخر اسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد الموافق 19/3/2017، حيث ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بشكل صارخ فى العديد من المناطق والمحافظات المصرية، حيث انتشرت الزيادة فى أسعار الدواجن فى مختلف المناطق والتي وصلت لأسعار فلكية لم تصل إليها أسعار الدواجن من قبل فى السوق المصرية، وعلى الرغم من استقرار أسعار اللحوم إلى حد كبير فى الأسابيع الماضية حتى مع ارتفاع أسعارها إلى أنها استمرت فى الثبات فى الأسعار، ولكن أسعار الدواجن على الرغم من أنها قد تماشت مع الأحوال الاقتصادية للبلاد وقامت بالانخفاض فى الأسعار فى الفترة التي انخفض فيها سعر الدولار الأمريكي على أنها عاودت مع رحلة عدد من القفزات الكبيرة فى سعرها، ويشتكي الآن المواطنين بجميع الأسواق والمحافظات المصرية ما آلت إليه الأمور فى مصر، والأسعار التى لم يعد لديهم القدرة فى الإستمرار فى مجاراتها والتسابق معها، كما أن أغلب المستويات المصرية بدأت فى السعي إلى التوفير والتقشف وشراء المطلوب والضروري فقط بسبب هذه الزيادات فى الأسعار.

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أسعار اللحوم اليوم الأحد الموافق 19/3/2017 : تفاوت أسعار اللحوم بالأسواق

حالة من التباين فى أسعار اللحوم شهدتها أسواق المصرية، فعلى الرغم من استقرار أسعار اللحوم فى الفترة الماضية إلى أن هذه الأسعار على الرغم زيادتها إلا أنها تفاوتت من محافظة لأخرى طبقا لما ورد من تسعيرات وما قرره التجار والذي اختلف وتأثر العديد من الأسباب وعلى رأسها الدولار الأمريكي الذى أثر زيادته وانخفاضه بشكل كبير على الاسعار فى مصر فى الآونة الأخيرة والذي بسبب تذبذبه قد تباينت أسعار العديد من السلع والمنتجات فى مصر ومنها أسعار اللحوم والدواجن، حيث شهدت المناطق والمحافظات اليوم اختلاف كبير ومتفاوت بين أسعار اللحوم ومشتقاتها فى المحلات التجارية طبقًا لآخر التقارير الصادرة اليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذى بدوره يعمل تحت رئاسة مجلس الوزراء.

اسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 19/3/2017 : تراجع أسعار الدواجن

عادت أسعار الدواجن اليوم إلى الانخفاض من جديد بعد عدة قفزات فى الاسعار شهدتها الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة، حيث خرجت بعض التصريحات الخاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ، السيد “عبد العزيز السيد”، حول اسعار الدواجن اليوم والتى أكدت على أن أسعار الدواجن فى مصر قد شهدت اليوم انخفاض كبير فى سعر الكيلو منها، حيث انخفض سعر كيلو الدجاج حوالى 2 جنيه.

وصل سعر كيلو الدواجن فى مصر اليوم حوالى 30 جنيهًا وذلك مقارنة بسعر الدواجن الذى لاقته الأسواق يوم أمس الذي سجل سعر الكيلو فيها حوالي 32 جني ، ومن جهة أخرى جاء فى تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن فى الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الانخفاضات فى الأسعار وذلك بسبب تحسن الأحوال الجوية .

جدير بالذكر أن أسعار الدواجن داخل المزارع اليوم قد وصل سعر الكيلو منها حوالي 26 جنيه، حيث أكد رئيس الشعبة على أن سبب الزيادة فى أسعار الدواجن فى الأيام الأخيرة والتى قد شهدته الأسواق المصرية يرجع إلى زيادة سعر العلف بالأسواق المصرية والبورصة العالمية كما أنه قد أثرت عليه بشكل كبير الزيادة الأخيرة فى تعاملات الدولار.

كما أن رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد على أن التغير فى أحوال الطقس بالإضافة إلى انكسار موجة الطقس الباردة وتوديع فصل الخريف واستقبال الكبير سوف يكون له الأثر الكبير على أسعار الدواجن بشكل عام، كما أنه سوف يعطي الفرصة لزيادة الإنتاج والمعروض من الدجاج بالمزارع والأسواق كما أنه سوف يعمل على تقليل نسبة المفقود من الدجاج بسبب النفوق ، حيث خسرت مصر عدد كبير من الدجاج بسبب الاحوال الجوية المنخفضة التى قد شهدتها البلاد بالإضافة إلى بعض الأمراض والأوبئة.

اسعار اللحوم اليوم الأحد 19/3/2017 : أخر الأسعار كما وردت بالأسواق:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز : وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو : وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن : وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

أسعار الدجاج بالأسواق المصرية اليوم الأحد 19/3/2017.. أسعار الدواجن اليوم:

الفراخ البيضاء : وصل سعر الكيلو إلى 25.50 جنيه.

اللحم الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 33 جنيه.

الكتكوت الابيض : وصل سعر الواحد اليوم 7.25 إلى 8.25 جنيه.

الكتكوت الساسو: وصل سعر الواحد اليوم 4.50 إلى 5جنيه.

لحم امهات: وصل سعر الواحد الكيلو إلى 23.50 جنيه.

البيض الابيض: تراوح سعره ما بين 29 إلى 29.50 جنيه.

البيض الاحمر: وصل سعر الكرتونة إلى 35 جنيه.