وزارة البترول تطرح 3.8 مليار دولار لتنمية المرحلة الاولى من حقل ظهر

عقدت شركة بتروشروق أعمال الجمعية العامة الثانية لاعتماد موازنة العام المالى 2017/2018 , وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووكيل أول الوزارة وعدد من رؤوساء الشركات الكبرى, خلال هذه الجمعية أعلن المهندس طارق الملا عن اعتماد الوزارة مبلغ 3.8 مليار دولار لاستكمال تنمية المرحلة الأولى من مشروع حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط, وقال وزير البترول إن المشروع يسير وفقاً لبرنامج العمل للمرحلة الأولى لانتاج مليار قدم مكعب غاز يومياً فى نهاية العام الجارى ، واستكمال باقى مراحل المشروع ليصل الإنتاج إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2019 , وقال المهندس “عاطف حسن” رئيس شركة بتروبل التى تقع تحت مظلتها شركة بتروشروق، ، إن استثمارات تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2018 الى 8 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيبلغ حوالى 16 مليار دولار بنهاية المشروع ,وأضاف أنه تم حفر 7 آبار وتأكيد الإنتاج من هذه الآبار, وأشار أن العام المالى الحالى 2016/2017 تكثيف الأنشطة الاستكشافية.

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أهم المعلومات عن حقل ظهر:

يعد حقل ظهر من أبرز المشاريع التنموية في حقول الغاز الطبيعى الجاري تنفيذها , حيث تم تصنيفه بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على مستوى العالم ,حيث فازت شركة إينى الايطالية بالمزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس للتنقيب في هذه المنطقة , وأعلنت شركة إينى عن هذا الكشف فى 30 أغسطس 2015, بمنطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط , بطاقة30 تريليون قدم مكعب من الغاز و احتياطيات 5.5 مليار برميل نفط , على مساحة 100 كيلو متر مربع , البئر على عمق 1450 متر من المياه ووصل إلى عمق 4131 مترا , استغرق الوقت الزمني عام ونصف من توقيـع الاتفاقية إلى الاعلان عن الاكتشاف , و 28 شهراً من الاكتشــاف إلى بدء الإنتاج ,تم حفر 6 آبار فى المرحلة الأولى باستثمارات 4 مليارات دولار, و16 مليار دولار طول فترة المشروع , سيتم بدء الإنتاج الاولي من الحقل فى ديسمبر 2017 بمعدل مليار قدم مكعب يصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى عام 2019 , بدأت أعمال الحفر في البئر الثالث فى شهر مارس الماضى , فى شهر مارس تولت شركتي بتروجيت وإنبى إنشاء المحطة البرية لمعالجة الغاز المنتج من حقل ظهر, ثم تم بدء حفر البئر الرابع فى 23 أبريل الماضى , ويقول الخبراء أن هذا الحقل سيمثل نقلة للاقتصاد المصري , ومن المنتظر أن يتم بدأ الإنتاج منه بنهاية عام 2017.