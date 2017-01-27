وزير الكهرباء:محطات سيمنز توفر وقوداً بما يعادل مليار دولار سنويا

في تصريحات صحفية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد خلالها أن محطات توليد الكهرباء التي تقوم بتنفيذها شركة سيمنز ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ستحقق وفرا فى الوقود حوالي مليار دولار في السنة , وأضاف شاكر أن هذه المحطات ستمثل نقلة لمصر فى مجال الكهرباء عالميا، ، حيث إنه تم إنشاء هذه المحطات من طراز h.class، بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تعطي كفاءة توليد من هذه المحطات 65%, وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية أن الشركات المنفذة للمشروع تسابق الزمن حيث يتضمن الجدول الزمنى للثلاث محطات إدخال 11 توربينة على الشبكة القومية للكهرباء قبل نهاية العام، و سيتم إدخال 12 توربينة بقدرة 4800 ميجا وات نهاية العام , وقال الدكتور محمد شاكر أنه جاري التنسيق حاليا بين وزارة الكهرباء و مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد افتتاح المرحلة الأولى من محطات توليد الكهرباء الـ3 ببنى سويف و البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ القدرات الناتجه منها 14 ألف 400 ميجا وات و تبلغ التكلفة المالية لهذا المشروع الكبير 6 مليارات يورو، والتى تنفذها شركة سيمنز الألمانية, وصرح مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من محطات سيمنز الثلاثة من خلال الفيديو كونفرنس وذلك في شهر فبراير المقبل.

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وأضاف شاكر أن الوزارة وضعت خطة تتبناها خلال الفترة المقبلة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من أجل تبني منظومة إصلاح كبيرة وشاملة بشركات التوزيع ، تتضمن هذه المنظومة تضمن تطويرا لقاعدة بيانات إصدار فواتير استهلاك الكهرباء، مشيرا الى انه من الوارد أن تصدر فواتير بها أخطاء ,حيث إن عدد فواتير الاستهلاك التي تصدرها الوزارة شهريا يبلغ 32 مليون فاتورة ولكن هذا لا يعطى المبرر لشركات توزيع الكهرباء لتكرار أخطاء, وأكد الوزير من أنه تم تطوير المركزالخاص بتلقى الشكاوى الخاصة بالعملاء “كول سنتر” المخصص له الرقم 121 لتلقى شكاوى المواطنين، مؤكدا ان الخطة التي تتبناها الوزارة من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن تتضمن التوسع فى الاعتماد على العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية لحل مشكلة فواتير الاستهلاك، مشيرا أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة للقضاء على أزمة انخفاض الجهد لتحسين مستوى الخدمة والانقطاعات بمختلف المحافظات .