وزير البترول:خطة متكاملة لتطوير معامل التكرير فى مصر لرفع الكفاءة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على الخطة التي ستنفذها الوزارة من خلال قطاع البترول لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وزيادة انتاجيتها, مشيرا الى ان الخطة تسير وفق محورين أساسيين , الأول العمل على تحديث وحدات الإنتاج في معامل التكريرالحالية وزيادة أنظمة الأمن والسلامة بها , أما المحور الثاني إقامة عدد من المششروعات الجديدة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وأسيوط , وذلك في إطار خطة الوزارة في زيادة إنتاج المنتجات البترولية وتقليل الاستيراد من الخارج ولتقليل الحاجة الى العملةالصعبةوتكفية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية, مشيرا الى أن هذه المشروعات ستكون بتكلفة استثمارية حوالي 8 مليارات .

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جاءت هذه التصريحات للوزير خلال جولتة التفقدية في الإسكندرية لمتابعة التشغيل التجريبى لمشروع برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور، إحدى المشروعات التي تنفذها شركة انبي التي قامت بالتصميم وشركة بتروجت التى قامت بالتنفيذ والانشاء , والذى يزيد من انتاج المعمل من عدة مواد بترولية كالبنزين عالى الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والذي يزيد النتاج اليومي من الفحم من 100 ألف برميل إلى 115 آلف برميل وبتكلفة باستثمارات 20 مليون دولار, حضر التشغيل التجريبي وكيل أول الوزارة المهندس محمد طاهر, ونائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتكرير والتصنيع والمندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ومحمد حتحوت رئيس شركة إنبى و نائب رئيس شركة بتروجت.

وقدم الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور شرحا للمشروع الجديد، موضحاً أنه سيزيد الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة للمعمل ، وزيادة معدلات الإنتاج للمعمل ، الامر الذي يقلل من تكاليف استهلاك الطاقة بالوحدة، وزيادة انتاج المعمل من 3 – 3.5 مليون برميل في الشهر من الأنواع المختلفة من الزيت الخام , وأشار الوزيرإلى أن إتمام هذه التوسعات يعتبر خطوة هامة في المرحلة الثانية من التوسعات في زيادة انتاج معمل تكرير ميدور من 115 ألف الى 175 ألف برميل يوميا بتكلفة باستثمارات 85. 1 مليار دولار, وأن الخطة تتركز على إنشاء وحدات جديدة وإدخال تعديلات على الوحدات الحالية للحصول على المنتجات بترولية بجودة عالية تفي باحتياجات السوق المحلية , مع إمكانية تصدير هذه المنتجات البترولية للخارج .