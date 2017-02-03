اطلاق معرض ايجبس 2017 الدولي للبترول و الغاز في 14 فبراير لعام 2017

قام وزير البترول المهندس”طارق الملا” بالاعلان خلال تصريح قد قام به خلال الفترة لماضية أنه سيتم خلال الفترة القادمة باقامةمعرض مصر الدولي للبترول و الغاز ، و قد أعلن أيضا بأن ذلك المعرض و الذي ستتم اقامته خلال الفترة القادمة سيكون تحت اسم “ايجبس 2017” كما أعلن أيضا خلال التصريح الذي قام به بأن المعرض ستتم اقامته خلال الفترة ما بين 14 الي 16 من شهر فبرير الحالي ، هذا كما أكد بأن المقر الذي ستتم اقامة المعرض فيه سيكون في مركز القاهرة الدولي و الخاص بالمؤتمرات ، هذا كما أنه قد أكد بأن المعرض الذي سيتم افتتاحه سيكون تحت رعاية رئيس الجمهورية ، الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ، هذا حيث قام بالاعلان عن هذا خلال المؤتمر و الذي قد قام بعقده خلال أمس الموافق الخميس و هو الثاني من شهر فبراير لعام 2017 .

Advertisements

هذا و قد قام المهندس ” طارق الملا ” بالاعلان خلال المؤتمر و الذي قد قام به خلال أمس الخميس و الذي قد وافق الثاني من شهر فبراير الجاري لعام 2017 ، حيث قد قام خلال ذلك المؤتمر الذي قام بعرضه أمس بالقيام بعرضعدد من التفاصيل و التي كات علي درجة عالية من الدقة بما تحملة من تفاصيل تدور حول المعرض الذي ستتم اقامته خلال الفترة القادمة ، هذا حيث حملت تلك التفاصيل و التي قام بتوضيحها خلال المؤتمر الذي قام به بأن المعرض الذي ستتم اقامته و الخاص بمعرض ايجبس 2017 بأن الهدف الرئيس و الخاص بالمعرض هو القيام بمساعدة المستثمرين جميعهم و ذلك خلال القيام بتحديد المتطلبات المستقبلية الخاصة بهم ، و أن تلك المتطلبات التي سيتم تحديدها تختص بالمشاريع البترولية و التي يقوم المستثمرين باقامتها في مصر ، هذا بالاضافة الي الخطط الخاصة بالبلاد خلال الفترة القادمة و التي تشتمل علي الخطط علي المدي القصير و كذلك المدي البعيد ، و الجدير بالذكر أن تلك الخطط كذلك تحتوي علي الأولويات الاستيراتيجية الخاصة بالبلاد و كذلك جميع المخططات لتي تسعي الدولة الي تنفيذها بشكل دقيق خلال الفترة القادمة و التي تختص بقطاع البترول في مصر .