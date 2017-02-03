تطبيق عقوبات المادة 71 من قانون الطاقة و التي تشل السجن و الغرامة لسارقي التيار الكهربي

تنص المادة رقم 71 و التي تتبع القانون الاص بتنظيم الطاقة و الذي يحمل رقم 87 و ذلك لعام 2015 ، بأنه سيتم القيام بتطبيق العقوبات الخاصة بسرقة لتيار الكهربي علي من يقوم بذلك و أن ذلك لعقاب يتضمن الحبس لمن يقوم بسرقة لتيار الكهربي ، و كانت العقوبة تتضمن القيام بحبس السارق لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر الي سنتين ، بحيث لا تقل المدة الخاصة بالحبس عن 6 أشهر و كذلك لا تزيد المدة عن سنتين ، و أيضا أن يتم فرض غرامة علي السارق تتراو ما بين 10 ألاف جنيها الي 100ألف جنيه ، بيث لا تقل الغرامة عن 10 الاف جنيه و كذلك لا تزيد الغرامة عن 100 ألف جنيه ، و من الممكن أن يتم تنفيذ كلا العقوبتين علي السارق و سيكون هذا طبقا لما تم من خسائر وقعت جراء تلك السرقة .

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و الجدير بالذكر أنه تتم خلال الفترة الحالية بالسعي من قبل مشرعي القانون الي العمل علي تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية و ذلك لما له من أثار سلبية عديدة سواء علي دخل الدولة أو مما أدت اليه من انتشار كبير خلال الفترة الأخيرة في الدولة ، و قد تنوعت الطرق من أجل القيام بتلك السرقات خلال الفترة الأخيرة و انتشرت بشكل كبير جدا مما سبب العديد من السائر للدولة ن فكانت من تلك الطرق القيام بالتهرب من دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء ، أو حتي القيام بعمل عدد من الوصلات الكهربائية بعددمن الاساليب الاحترافية و التي قد اتبعها العديد خلال الفترة الماضية و ذلك حتي لا يتم القيام باححتساب ما تم استهلاكه من الكهرباء من قبل المستهلك

هذا و قد تسببت تلك السرقات و التي قد قام بها العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية الي مجموعة هائلة من الخسائر و التي قد وقعت مؤخرا علي الدولة، هذا مع انتشارها علي نطاق أوسع خلال الفترة الماضية ، الأمر الذي أدي الي قيام الحكومة بتدخلات فورية بهذا الشأن ، هذا بالاضافةالي قيامها بفرض العديد من العقوبات بهذا الشأن و التي قد تضمنت الحبس أو الغرامة المالية أو الاثنان معا ، كما سيتم تحديد تلك لعقوبات فقا للأضرار التي قد تسبب بها السارق .