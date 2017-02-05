وزارة البترول تتفاوض لشراء مليون برميل نفط من العراق شهرياً

قال رئيس الهيئة العامة للبترول, المهندس طارق الحديدي, أن الهيئة تتفاوض حاليا مع الحكومة العراقية لاستيراد مليون برميل شهريا من النفط الخام لمدة عام ,وأشار الحديدي إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الاتفاق مع الحكومة العراقية في الربع الحالى من هذا العام ,من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر ستتمكن من تحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال عامين , مؤكدا دخول حقل ظهر في الإنتاج قبل نهاية العام الحالي , مشيراً إلى وجود العديد من الحقول المبشرة بالخير فى البحر المتوسط تعمل فيها الشركات حاليا ، وستكون نتائجها إيجابية , وأضاف الوزير, أن الوزارة تعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة من خلال العمل على عدة محاور, مشيرا إلى أن البرلمان يناقش حاليا قانون الغاز والذى سيكون محفزاً للقطاع الخاص للمشاركة والإستثمار حتي نوفرمناخ مناسب لجذب الاستثمار, وأضاف الملا أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية ومعامل والعمل تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير العاملين بالقطاع وتمكين الشباب تحديث الهيكل التنظيمي , فيما أشار الوزير إلى أن الوزارة عليها مستحقات للشركاء الأجانب تصل إلى 3.5 مليار دولار وأن الدولة ملتزمة تجاه بسداد هذه المستحقات , وأشار أن الوزارة تستهدف هذا العام استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.

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الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر “إيجبس 2017” :

وأشارالوزير إلى أن الرئيس السيسى سيفتتح مؤتمر”إيجبس2017″ في الفترة من 14 لـ16 فبراير, على مدار 3 أيام بواقع 44 جلسة بالإضافة للورش الفنية ، بحضوررئيس الوزراء , وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للعديد من الشركات الدولية فى الشرق الأوسط وأوروبا والخليج ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون مهم للمنطقة كلها وليس لمصرفقط , مشيرا إلى الشركات الدولية فى مجال البترول والغاز ستمثل 70% من الحضور, متوقعا وصول عدد الحضور 10 آلاف شخص من الشركات الدولية والمسئولين الحكومين , مما سيعكس صورة إيجابية عن الاستقرار السياسى والاقتصادى في مصر وأكد أن جزءا من عمل المؤتمر سيتطرق إلى الدعم.

35 مليار جنيه دعم للمواد البترولية :

فيما تحدث الملا عن دعم الدولة للمواد البترولية , والذي يصل في الموازنة الحالية إلى 35 مليار جنيه، متوقعاً أن هذا الرقم سيتضاعف في الموازنة المقبلة بسبب المتغيرات التي تطرأ على الساحة الإقتصادية العالمية , مشيراً إلى تأثرالموازنة بتغير أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة المنتج وسعر بيعه داخلياً , وهو ما يرفع من التكلفة ويرفع فاتورة الدعم، لذلك ستزيد قيمة الدعم خلال الموازنة , وخصوصاً أن الاستهلاك فى مصر عال جدا , وأشار الوزير إلى أن أسعار النفط تأثرت كثيراً بتغير سعرالدولار وسعر خام برنت , وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها أخيراً تمت لصالح مصر وسيؤثرعلى حياة المواطن إيجابيا.