نواب بالبرلمان يتقدمون بقانون لغلق المحال التجارية في العاشرة مساءً

تقدم عدد من نواب البرلمان بإقتراح لمشروع قانون جديد يقضي بغلق المحال التجارية بعد الساعة العاشرة مساء يوميا بهدف توفير الكهرباء و الوقود الذى يكلف الدولة الكثير من الأموال ,مؤكدين ان هذه الاقتراح يعمل على تقليل استهلاك الكهرباء والوقود مم يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة, وأعلن النائب”السيد حجازى” عضو لجنة الطاقة بالبرلمان , أنه سيتقدم بمشروع القانون خلال أيام , مشيراً إلى أن هذا القانون لو تم إصدارة وتطبيقة بالفعل سيسهم بشكل كبير في توفير الطاقة فى مصر, مشيرا إلى أن مصر بصدد الدخول فى نفق مظلم بسبب أزمة الطاقة , وأشار حجازى إلى أن الخطورة في إستهلاك الطاقة في مصر, أن الاستهلاك المنزلى للطاقة يعادل الاستهلاك الصناعى مرة ونصف , مما يدل على أن مصر ليست دولة منتجة , لأن الدول المنتجة يكون بها الاستهلاك الصناعى أكبر من الاستهلاك المنزلى , مشيرا إلى أنه فى حال غلق المحال التجارية من الساعة العاشرة مساء, سيؤدي إلى تقليل نسبة العجز المحتلمة في الوقود والتي تبلغ20% , وقال حجازي أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال , موجه للحكومة ,و أنه سيسعى للحشد داخل البرلمان من أجل إصدار مشروع قانون جديد .

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من جانبه أكد محمود عطية عضو لجنة الطاقة , أن هذا الأمر يطبق في الدول الأوروبية والأمريكية حيث تغلق المحال التجارية فقط, وليس المطاعم أو الكافيهات ,مشيراً إلى أن الأزمة ليست فى الكهرباء وحدها وخاصة أن أصحاب المحال التجارية يدفعون مقابل إستهلاكهم ومن الممكن إنشاء محطات جديدة تسد العجز, وقال عطية أن القانون سيكون جيدا إذا تم استثناء الكافيهات والمطاعم وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطنون على مدار الساعة, من جانب آخر أبدى النائب أيمن عبد الله عضو لجنة الطاقة إعتراضه على مشروع القانون الجديد الذي يقضى بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء , مشيراً إلى أن طبيعة الشعب المصرى وظروفه تختلف تماما عن الدول التى تطبق هذه القرارات , وقال عبد الله بأن هذه القرارات من الممكن تطبيقها بعد وصول الدولة لمرحلة خاصة من الرفاهية ,أما الآن , فهناك كثير من المغتربين الذين يعملون فى القاهرة وينتظرون فى الشوارع لكسب الرزق يوميا , فستزداد الأزمة إذا أغلقنا المحال التجارية فى العاشرة مساء , مشيرا إلى وجود الكثير ممن يعملون فى الساعات المتأخرة من الليل والذين ينهون أعماله داخل المقاهى يوميا وبالتالى سيكون تطبيق القانون صعب للغاية.