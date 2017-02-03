تعرف علي أسعار الأجهزة الكهربائية لشهر فبراير 2017

شهدت الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية و التي قد تلت القرار الخاص بالبنك المركزي و الذي قد تضمن القيام بتعويم الجنيه المصري ، حيث أدي قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه خلال التعاملات أمام الدولار الأمريكي الي انخفاض القيمة الفعلية للجنيه المصري الي نصف قيمته و قد أدي ذلك الي الارتفاعات المتتالية و التي قد شهدتها الأسعار الخصة بالسلع و المنتجات في الفترة الماضية ، و الجدي بالذكر أن تلك الارتفاعات قد تضمنت كلا السلع و المحلية و كذلك المستوردة ، و كانت الرتفاعات التي قد طرأت علي الأسعار ملفته الي حد أنها قد وصلت نسبتها الي 50% الي 75% ، الأمر الذي قد أدي الي اصابة السوق المصرية بحالة من الركود في عمليات البيع و الشراء خلال الفترة الماضية .

Advertisements

هذا و قد استمرت الارتفاعات في أسعار السلع و المنتجات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية ، الأمر الذي قد أدي الي زيادة الأحمال علي كاهل المواطنين جميعا و خاصة متوسطي الدخل ، الأمر الذي قد دفع الحكومة المصرية الي محاولة البحث عن حلول فورية من أجل القضاء علي تلك الارتفاعات ، هذا بالاضافة الي ضرورة البحث عن بدائل ، هذا و تعمل الحكومة خلال الفترة الحالية علي توفير المواد الغائية و الضرورية للسوق المصرية ، و خاصة التي يحتاجها المواطن المصري بشكل يومي في السوق المصرية ، هذا بالاضافة الي أنها تسعي كذلك الي ايصالها الي الموطن المصري بأسعار مناسبة للدخل الخاص به، و قد قامت الحكومة خلال الفترة الماضية كذلك علي العمل علي ضرورة توصيل الدعم الكامل الي المستحقين من المواطنين و خاصة محدودي الدخل .

هذا و نوفر لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي قد وصلت اليها السلع و المنتجات الكهربائية في مصر و ذلك بعد الزيادات و التي قد تم اضافتها خلال الفترة الماضية و بعد القيام بتعويم الجنيه المصري و ارتفاع الأسعار ،حيث أن تلك هي الأسعار و التي قد وصلت اليها الأجهزة الكهربائية خلال شهر فبراير الحالي .

أسعار الشاشات :

أسعار الثلاجات :

أسعار البوتوجازات :

أسعار الغسالات :