تراجع في أسعار مواد البناء “الحديد و الأسمنت” خلال شهر فبراير لعام 2017

تراجع في الأسعار الخاصة بمواد البناء و التي تشمل كلا من الحديد و الأسمنت مما يشكلمفاجأة سارة للعديد من المواطنين و ذلك مع بداية الشهر الحالي ، شهر فبراير لعام 2017 ، هذا و قد قام العديد من المسؤولين بأنه سيحدثخلال افرة القادمة انخفاض كبير في الأسعار الخاصة بمواد البناء و أن تلك الانخفاضات سوف تحدث خلال الأيام القليلة القادمة ، هذا و يشكل هذا الحدث خبرا سارا للعديد من المواطنين في ظل الارتفاعات التي يعاني منها المواطنين خلال الفترة لحالية ، حيث بدأت تلك الارتفاعات و الخاصة بالسلع و المنتجات في السوق المصرية و ذلك منذ قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري ، بعدها استمرت تلك الارتفاعات يوما بعد يوم .

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هذا و قد شهدت أسعار المواد الخاص بالبناء خلال التعاملات في السوق بالنسبة للشهر الجاري فبراير من عام 2017 انخفاض خلال التعاملات الخاصة بالبيع و الشراء وهو ما لم تشهده السوق المصرية منذ زمن ، حيث جاءت الأسعار الخاصة بالحديد كالأتي : سعر الحديد الخاص بالتسليح يصل الانخفاض فيه الي 475 جنيه خلال التعاملات الخاصة بالشهر الحالي ، و هذا من انتاج مصانع حديد عز ، و الجدير بالذكر أنها المرة الثانية و التي يحدث فيها انخفاض في الأسعار الخاصة بالحديد و ذلك خلال شهرين ، و بالتالي فان السعر يصل الي المستهلك بقيمة 9350 جنيه و ذلك بالنسبة للطن الواحد من الحديد ، أما بالنسبة لحديد بشاي فان السعر الخاص به يصل الي 9220 جنيه و حديد العتال يصل قيمته الي 9270 جنيه و حديد المصريين يصل السعر الخاص به الي 9245 جنيه .

أما بالنسبة للأسعار الخاصة بالأسمنت ، فقد شهدت هي الأخري تراجع في الأسعار خلال التعاملات الخاصة بهذا الشهر ، هذا حيث بلغت الأسعار الخاصة بالأسمنت بالنسبة لأسمنت حلوان السويس و طرة الي سعر 710 جنيه بالنسبة لطن الأسمنت ، أما بالنسبة لأسمنت الشوري ،فقد وصل السعر الخاص به الي سعر 675 جنيه ، و سعر أسمنت المسلة قد وصل الي سعر 670 جنيه ، في حين أن أسمنت الوطن قد وصلت الأسعار الخاصة به الي سعر 680 جنيه ، و أسمنت أسيك يصل السعر الخاص به الي سعر 690 جنيه ، و أسمنتتكنو قد وصل سعر الطن الخاص به الي سعر 670 جنيه ، أما بالنسبة لأسمنت المهندس فقد وصلت الأسعار الخاصة به الي سعر 780 جنيه .