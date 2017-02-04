النائب محمد فؤاد : الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق المصرية

قام عضو لجنه الادارة المحلية بالبرلمان الدكتور ” محمد فؤاد” بالتوضيح خلال التصريح الذي قام به بأنه من المهم أن تتوافر لدي الأفراد من الشعب المعايير اللازمة للحصول علي الدعم الكامل ، حيث أنه يتم تقديم للدعم للمواطنين بناء علي عدة معايير تقوم الحكومة بتحديد المستحقين للدعم بناء عليها و بالتالي يحصل كل المستحقين علي الدعم بينما يتم استبعاد الغير مستحقين من الدعم الحكومي ، هذا كما أوضح أنه يجب أن تقوم خطوات الاستبعاد الخاصة بعدم المستحقين بالاضافةالي تحديد المستحقين بناء علي مجموعة من العمليات التي يجب أن تتم تحت اشراف ادارة سليمه حتي يتمالحصول علي افضل النتائج ، و أيضا حتي لا يضطر المواطنون الي التشتت بين العديد من الشركات .

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هذا بالاضافة الي أنه قد تم التوضيح أيضا من قبل النائب و ذلك من خلال المداخلة الهاتفية و التي قد قام بها أثناء برنامج في توقيت مصر و الذي يتم بثه من خلال قناه التليفزيون العربي الفضائية ، بأنه من الواجب أن تقوم الحكومة بتحمل كافة التكاليف و التي تتعلق بتلك الكروت ، و ذلك لاستحقاق المواطن لمصري حق الدعم الكامل و أن ما يحصل عليه من دعم من قبل الحكومة المصرية هو حق له ، هذا بالاضافة الي أنه قد استكل الحديث الخاص به من خلال المداخلة الهاتفية موضحا ما تقوم الحكومة بتحمله من مبالغ و ما يتوجب عليها تقديمه حتي تقوم بتوصيل الدعم الكامل للأفراد .

هذا كما أنه قد اختتم المداخلة التي قام بها من خلال البرنامج بقوله بأن الزيادة التي قد طرأت علي الأسعار الخاصة بالسلع مؤخرا ، هي زيادة كيرة جدا و خاصة علي طبقة محدودي الدخل من المواطنين هذا بالاضافة الي أنه قد أوضح بأنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بتفادي تلك الزيادة في الأسعار و التي قد أشعلت السوق المصرية و أدت الي ازدياد الأعباء علي كاهل المواطن المصريبشكل عام و محدودي الدخل بشكل خاص عن طريق رفع قيمة الدعم الي 21 جنيه ، و قام بتعليل ذلك بأن الزيادة في الأسعار لا تتناسب مع قيمة الدعم التي تقوم الحكومة بتقديمها للمواطنين ، و قال أيضا بأنه و في ظل التضخم الذي تعاني منه الحكومة المصرية في الوقت الحالي فانها أيضا لا تستطيع القيام بمواجهه الارتفاعات المستمرة في الأسعار و التي تمر بها المنتجات و السلع في السوق المصرية بشكل كبير .