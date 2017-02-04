تلميحات حول زيادة سعر الرغيف المدعم

قام وزير التموين و التجارة الداخلية اللواء” محمد علي ” بالتأكيد خلال تصريح قام به علي أن الدولة ستعمل خلال الفترة القادمة ببذل كل الجهود الممكنه حتي لا يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنين محدودي الدخل ، كما أضاف بأن الدولة ستقوم كلك بتحمل جميع التكاليف المضافة الي رغيف العيش حتي لا يتأثر الدعم المقدم للمواطنين ، و قد جاء ذلك التصريح من قبل وير التموين و ذلك بعد انتشار عدد من الشائعات و التي كانت تقول بأنه سيكون هناك ارتفاعات في السعار الخاصة برغيف العيش المدعم ، هذا و قد أضاف أيضا خلال التصريح الذي قام به بأن التكلفة الخاصة برغيف الخبز تصل الي مبلغ 60 قرش الا أنه يتم تقديمها الي المواطن المصري مدعم بتكلفة تصل الي مبلغ 5 قروش ذلك بالرغم من ارتفاع ثمن تكلفه الرغيف .

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هذا بالاضافة الي أنه قد أضاف كذلك بأن الدولة تقوم بتدعيم هدد كبير جدا من السلع الغذائية الأخري هذا بالاضافة الي العديد من المنتجات التابعه للحوم مثل الدواجن و غيرها و أن الأسعار الخاصة بها تكون منخفضة جدا و في متناول المواطنين محدودي الدخل في البلاد ، هذا و قد أضاف خلال التصريح الذي قام به بأن الحكومة تقوم بكل تلك المجهودات و تدخل عدد كبير جدا من السلع الغذائية في الدعم و ذلك حتي لا ترتفع الأسعار الخاصة بها و تكون فوق طاقة المواطن المصري و بالتالي يستطيع جميع المواطنين الحصول علي السلع الغذائية الضرورية و بأسعار منخفضة تتناسب مع الدخل الخاص بهم .

هذا بالاضافة الي أنه قام بالتأكيد خلال التصريح الذي قام به بأنه قد ارتفع المبلغ الخاص بالدعم للمواطنين و ذلك بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري و بالتالي فان المبلغ الخاص بالدعم ارتفع ليصل الي 53 مليار جنيه .

هذا و الجدير بالذكر أنه منذ فترة تصل الي حوالي اسبوعين فان المواطنين يعانون من نقص شديد في الخبر المدعم حيث انه لا يتوافر منذ تلك الفترة ، و يرجع السبب في ذلك هو النقص في كمية الدقيق الذي يتم توريده الي تلك المخابز ، هذا أيضا بجانب ارتفاع الأسعار الخاصة بالمطاحن و ذلك بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري .