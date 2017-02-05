أسعار سيارات “نيسان ايجيبت” الجديدة بعد الارتفاعات الأخيرة

شهدت الأسعار الخاصة بالسيارات ارتفاع شديدو متواصل خلال الفترة الماضية ، و كانت تلك الاتفاعات ملحوظة بشكل كبير جدا من قبل الكثير و خاصة بعد قيام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بتعويم الجنيه المصري ، الأمر الذي قد أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و غيره من العملات الأخري و انخفاض القيمة الفعلية للجنيه المصري ، هذا و قد جاءت الأسعار الخاصة بوكيل العلامة اليابانية و التي يتم ترويجها و بيعها في مصر “نيسان/ايجيبت ” مرتفعه بشكل كبير جدا و ملحوظ خلال الفترة الماضية ، و ذلك منذ بداية العام الحالي 2017 و ذلك حتي الوقت الحالي وهي مستمرة في الارتفاعات يوما بعد يوم ، و قد بلغت قيمة الارتفاعات في الأسعار الخاص بسيارات نيسان ما بين 3 الاف جنيه الي 20 ألف جنيه ، مما يعني أن النسبه التي حققتها الارتفاعات في الأسعار تتراوح ما بين 1.4% الي 1.6% .

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هذا و الجدير بالذكر أنه قد حدث ارتفاع في الأسعار الخاصة بجميع السيارات التابعه لماركة نيسان ، هذا حيث ارتفعت الأسعار الخاصة بالفئة الأولي لتصل الأسعار الخاصة بها الي سعر 193 ألفجنيه و ذلك بدلا من السعر القديم لها و الذي يبلغ 190 ألف جنيه ، هذا في حين أن فئة الهاي لاين قد بلغت الأسعار الخاصة بها 213 ألف جنيه و ذلك بدلا من سعر 210 ألف جنيه .

هذا و نستمر معكم في عرض الأسعار الخاصة بباقي الفئات و منها “نيسان سنترا” و التي قد حققت ارتفاع في الأسعار الخاصة بها و التي تصل نسبه الارتفاع في الأسعار الخاصة بها الي 3% مما يعني أنه قد ارتفعت الأسعار الخاصة بها خلال الفترة الماضية محققة ما يقاب من 8 ألاف جنيه ارتفاع ، و عليها فان الأسعار الخاصة بالفئة الأولي تبلغ 250 ألف جنيه و فئة الهاي لاين تبلغ 265 ألف جنيه و ذلك بدلا من سعر 257 ألف جنيه .

هذا أما بالنسبة للأسعار الخاصة بفئة “نيسان قشاي” و التي قد ارتفعت الأسعار الخاصة بها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ جدا ، حيث وصلت الأرتفاعات في الأسعار الخاصة بها الي ما يقرب من 20 ألف جنيه ، و بالتالي فان الأسعار الخاصة بالفئة الأولي منها تصل الي سعر 365 ألف جنيه، و ذلك بعد أن كانت الأسعار الخاصة بها فيما مضي تبلغ 345 ألف جنيه ، بينماوصلت الأسعار الخاصة بالفئة الثانية منها الي سعر 385 ألف جنيه في حين أن الأسعار الخاصة بها فيما مضي كانت تبلغ سعر 365 ألف جنيه ، هذا في حين أن الأسعار الخاصة بنيسان قشقاي التابعه لفئة الهاي تصل الي سعر 405 ألف جنيه و ذلك بدلا من سعر 385 ألف جنيه .