ارتفاع طفيف في الأسعار الخاصة بالأسمنت في مختلف أنواعه المحلية

شهدت الأسعار الخاصة بالأسمنت و مواد البناء خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير في الأسعار ة الذي قد أثر بشكلكبير جدا علي السوق الخاص بمواد البناء و كذلك حركة البيع و الشراء و التي قد تراجعت بشكل كبير جدا و قد أدت الي حالة من الركود و التي قد عاني منها السوق خلال الفترة الماضية ، و قد جاءت الارتفاعات في الأسعار بشكل ملحوظ و خاصة بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري مما أدي الي ارتفاع الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي و من ثم انخفاض السعر الفعلي للجنيه المصري و بعدها فقد ارتفعت الأسعار الخاصة بمواد اليناء و من بينها علي وجه الخصوص الأسعار الخاصة بالأسمنت ، هذا و نقدم لكم اليوم أخر الأسعار التي قد وصلت اليها مواد البناء و من بينها الأسعار الخاصة بالأسمنت و ذلك بعد الارتفاعات التي قد شهدتها خلال الفترة الماضية .

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هذا حيث بلغ متوسط السعر الخاص بالأسمنت في الشركات المختلفة ، حيث وصل السعر الخاص بالأسمنت المسلح 700 جنيه ، في حين أن السعر الخاص بأسمنت شركة النصر قد وصل الي مبلغ 685 جنيه ، في حين أن متوسط السعر الخاص بأسمنت الصخرة قد وصل الي سعر 680 جنيه ، في حين أن متوسط السعر الخاص بأسمنت الطره قد وصل الي سعر 720 جنيه .

في حين أنه قد شهدت الأسعار الخاصة بالأسمنت الأبيض كذلك ارتفاعت خلال الفترة الماضية ، حيث شهدت الأسعار الخاصة بالأسمنت الأبيض سعر 1640 جنيه كمتوسط للأسعار الخاصة به ، و متوسط السعر الخاص بشركة سيناء قد وصل الي 1610 جنيه ، في حين أن السعر الخاص بشركة سوبر رويال قد وصل الي سعر 1590 جنيه ، في حين أن المتوسط الخاص برويال العاده وصل الي سعر 1620 جنيه ن أما عن السعر الخاصة بالواحة الأبيض فقد وصل الي سعر 1600 جنيه للطن .

أما عن الاسعار الخاصة بالأسمنت المقاوم للملوحة فقد شهدت الأسعار الخاصة به ثبات خلال الفترة الماضية ، هذا حيث تتراوح الأسعار الخاصة به ما بين 735 جنيه الي سعر 780 جنيه و ذلك للطن ، هذا في حين أن السعر الخاص بالأسمنت المخلوط فقد وصل السعر الخاص به الي سعر 670 جنيه و ذلك لسعر الطن الواحد .