تعرف علي أخر الأسعار التي وصل اليها الحديد و انخفاض جديد في الأسعار هذا الشهر

شهدت الأسعار الخاصة بالحديد سلسله من الانخفاضات خلال الفترة الماضية ، و قد دث ذلك بسبب حالة التذبذب التي يمر بها السعر الخاص بالدولار الأمرييكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في السوق المصرية ، و لكن بعد الاستقرار الطفيف الذي قد شهدته الأسعار الخاصة بالدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية ، فقد شهدت أيضا الأسعار الخاصة بمواد البناء بوجه عام و أسعار الحديد بوجه خاص استقرار خلال التعاملات في السوق ، و الجدير بالذكر أن الأسعار الخاصة بالحديد قد استقرت خلال الفترة الحالية عند سعر يصل الي 8900 جنيه و 9350 جنيه كسعر للطن الواحد .

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هذا و بعد الاستقرار الطفيف الذي تمر به الأسعار الخاصة بالحديد خلال الفترة الحالية ، فاننا نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 أخر الأسعار التي قد وصل اليها الحديد ة ذلك بعد سلسله من الانخفاضات و حالة من عدم الاستقرار و التي قد شهدها الحديد خلال التعاملات الخاصة بعمليات البيع و الشراء في الفترة الماضية ، و بعد ذلك الاستقرار في السوق الخاص بالحديد فاننا نقدم لكم أخر الأسعر التي قد وصل اليها معدن الحديد خلال الفترة احالية .

أخر الأسعار التي وصل اليها الحديد في السوق :

هذا و قد قامت العديد من الشركات التي تقوم بانتاج الحديد المسلح و خلال الشهر الحالي وهو شهر فبراير لعام 2017 بالعمل علي خفض الأسعار الخاصة بالحديد المسلح و الذي تقوم بانتاجه ، و الجدير بالذكر أن نسبه الانخفاض في الأسعار و التي قد حددتها تلك الشركات خلال التعاملات الخاصة بأول الشهر الحالي وصلت الي نسبه 10% ، كان السبب وراء خفض الأسعار الخاصة بالحديد هو الركود الذي يشهده السوق الخاص بالحديد و ذلك نتيجه توقف عمليات البيع و الشراء في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء و التدهور الخاصة بالحالة الاقتصادية و الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي ، هذا بالاضافة الي أنه مع الارتفاع الذي قد شهدته الأسعار الخاصة بالحديد خلال الفترة الماضية فقد توقف المقاولون عن شراء الحديد المحلي الصنع و اتجهوا الي المستورد و ذلك لأنه أقل في السعر ، الأمر الذي دف عدد كبير من مصانع انتاج الحديد الي خفض الأسعار الخاصة بها .