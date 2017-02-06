ارتفاع أسعار الأثاث في السوق المحلي بنسبة 120%

تشهد الفترة الأخيرة إرتفاعاً في أسعار الأثاث في السوق المصري بنسبة تجاوزت 120%, ويرجع العاملين في القطاع هذا الإرتفاع إلى زيادة أسعار الخشب بعد تحرير سعر الصرف , وفي هذا الشأن صرح ,نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث, عبده شولح, بأن كافة أنواع الأخشاب تغيرت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ,مما سبب ارتفاعا فى أسعار الأثاث بنسبة تجاوزت 120 % , مشيراً إلى أن السبب في ذلك مشكلة توافر الدولار بعد تحرير سعر الصرف , بالإضافة لضريبة القيمة المضافة وعدم توافر بعض الأنواع فى السوق رفع الأسعار بصورة كبيرة للغاية , مشيراً إلى إرتفاع بعض أنواع الأخشاب 300% , مع إختفاؤها من السوق، نتيجة لتوقف الإستيراد بعد أزمة الدولار الجمركى .

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وصول سعر المتر من الخشب إلى 7000 جنيه:

من جهته, قال المهندس أحمد حسين بدر, عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث , أن جميع أنواع الخشب مثل (الزان والخشب الأبيض والسويد) ارتفعت أسعارها في ال6 أشهر الماضية بنسبة 100% ,بالإضافة إلى أن الخشب الأبلكاش قد ارتفع بنفس قدر الزان , حيث وصل سعر ال 100 متر من الخشب 700الف جنيه بعد أن كان 300 ألف جنيها , وأما أسعار الاسفنج ارتفعت من 300 إلى 750 جنيها، وجالون الدهان وصل 6000 جنيه ,من 2000 جنيها , وذكرحسين , أن الزيادة تأتي أيضاً لزيادة أسعار المواد الخام التي أثرت على التكلفة النهائية للمنتجات , مشيراً إلى أن المصنعين لم يرفعوا الأسعار للمنتج لتوازي الزيادة مع المواد الخام ,لعدم احتمال المواطنين على زيادات جديدة , حيث أنه من 6 شهور,كان الشخص الذى يملك 70 ألف جنيها , كان يمكن أن يفرش شقته من الأثاث الخشبى , أما الآن فإن هذا الرقم لا يفي بالمطلوب, كما أكد ,عبد الحليم عبد السلام, نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث, أن إرتفاع الدولار تسبب فى أزمة للقطاع فى موضوع التسعير , وأشار إلى أن الإرتفاع الأول للأسعار كانت بسبب ارتفاع الدولار الجمركي , وزيارة الجمارك على المواد الخام , مشيراً إلى أنه لو تم تحديد سعر ثابت للدولار الجمركى لمدة 6 أشهر سيؤدى إلى استقرار الأسعار, مشيراً إلى أن أغلب أنواع الأخشاب ارتفع بنسبة 200% , وأن السعر النهائى للمنتج يتحدد وفقاً للمكون الخشبي في المنتج .

مصنعوا الأثاث يشتكون إرتفاع الدولار الجمركي:

من جانبه, كشف أسامة عكاشة ,أحد مصنعى الأثاث فى مصر, أن أسعار جميع أنواع الأخشاب شهدت زيادة في الفترة الماضية ,حيث وصل سعر الخشب الارو الأمريكي إلى 28 ألف بعد أن كان سعر المتر 12 ألف وأيضاً الخشب الماهوجني المستورد الذي وصل سعره 21 ألف جنيه بعد أن كان سعره 9 آلاف , والخشب البلوط الذي وصل سعره 25 ألف بعد أن كان يتراوح ب 10 آلاف جنيه, مرجحاً أن السبب في هذه الإرتفاعات هو زيادة سعر الدولار الجمركي .