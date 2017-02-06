زيادة جديدة في أسعار فواتير الكهرباء

صرح “أيمن حمزة” و هو المتحدث باسم الوزارة الخاصة بالكهرباء بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل علي رفع الأسعار الخاصة بالكهرباء ، مما يعني أنه سيكون هناك أسعار جديده خاصة بالفواتير الخاصة بالكهرباء و ستشهد تلك الأسعار ارتفاع جديد ، و لعل السبب وراء العمل علي رفع الأسعار الخاصة بالفواتير للكهرباء هو العمل علي الحفاظ علي الطاقة الكهربائية و ذلك من أجل القيام بانشاء عدد من مشروعات التنمية و التي تحتاج اليها البلاد خلال الفترة القادمة ، الجدير بالذكر أن القيام برفع الأسعار الخاصة بالكهرباء خلال الفترة القادمة هو بمثابه الاستمرار في اتخاذ العديد من الاجراءات لشاقة و التي تؤثر علي الاقتصاد الخاص بالمصريين و خاصة محدودي الدخل في البلاد ، الأمر الذي ينذر بأن الأيام القادمة سوف تشهد ارتفاع اضافي في الأسعار الأمر الذي ينذر بتضخم المشكلات الخاصة بارتفاع الأسعار في البلاد .

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هذا و قد أضاف ايضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء خلال المداخلة الهاتفية و لتي قد قام بها من خلال برنامج “صح النوم” و الذي يقوم بتقديمه محمد الغيطي ، حيث يتم اذاعه هذا البرنامج علي قناه “LTC ” بأن القرار الذي قام البنك المركزي باتخاذه خلال الفترة لماضية و الخاص بالقيام بتعويم الجنيه المصري وتحرير السعر الخاص به خلال التعاملات أمام الدولار الأمريكي في السوق المصرية قد ادي الي زيادة الدعم الخاص بالكهرباء و قد وصل الارتفاع الخاص بالدعم و الذي قد تم اضافته الي الكهرباء يصل الي من 30 مليار جنيه الي 65 مليار جنيه ، هذا و بالتالي فان الحكومة تقوم بذلك بدفع ما يصل الي 430 % من القيمة التي يقوم المستهلك بسدادها بعد استهلاكه للكهرباء .

هذا و قد كان للعديد من المواطنين عدد من الشكاوي بهذا الشأن و الذي يتعلق بالارتفاع في أسعار فواتير الكهرباء و التي قامت الحكومة باضافته خلال الفترة الماضية ، فقد قامت وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية بتفعيل الخط الساخن و ذلك من أجل القيام بتلقي الشكوي الخاصة بالمواطنين بهذا الشأن ، هذا حيث قال أيضا بأن الشعار الي قد تم اعلانه قديما و الذي ينص علي ادفع و بعدين اشتكي قدانتهي الأن و أنه من حق المواطن الا يقوم بسداد الفواتير الخاصه به في حالة اذا كان لديه شكوي فانه يستطيع أن يقوم بالدفع بعد أن يتم الرد علي الشكوي الخاصة به .