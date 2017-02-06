مجلس الوزراء يؤكد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني و ينفي ما تردد من شائعات حول تأجيل الدراسة

وفقا للخريطة الدراسية و التي قامت وزارة التربية و التعليم المصرية بوضعها كخطة للعام الدراسي الحالي 2017 فانه سوف تنتهي خلال أيام قليلة قادمة الأجازة الخاصة بنصف العام للعام الدراسي الحالي و يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ، حيث من المقر وفقا للخريطة الزمنية لهذا العام أن يكون يوم الخميس القادم الموافق التاسع من شهر فبرابر الحالي هو أخر أيام الأجازة الخاصة بنصف العام الحالي و بالتالي فانه سيتم استئناف الفصل الدراسي الثاني خلال يوم السبت القادم الموافق 11 من شهر فبراير لعام 2017 ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد انتشرت خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشائعات حول وجود قرار من الوزارة بتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني و ان الفصل الدراسي الثاني لن يبدأ في الموعد الذي قد قامت الوزارة بتحديده من قبل ، و ذلك من خلال الخريطة الزمنية و التي قد ت وضعها منذ بداية العام الدراسي الحالي من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي و كذلك المجلس الأعلي الجامعي .

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و نظرا لذلك و مع انتشار تلك الشائعات علي نطاق واسع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي و علي رأسها ” الفيس بوك ” فقد قام مركز المعلومات بدعم القرار الخاص بالتواصل مع مجلس الوزراء و كذلك الوزارة الخاصة بالتبة و التعليم و كذلك المجلس الأعلي التابع للجامعات و ذلك من أجل العمل علي التأكد من الميعاد الذي الذي سيتم فيه خلال الفترة القادمة القيام باسئناف الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ، حيث انه تم التأكيد علي أن القيام باسئناف الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني طبقا للخريطة الزمنية و التي قد تم وضعها من قبل و التي قد تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي و كذلك المجلس الأعلي للتعليم الجامعي و بالتالي فان بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم البت القادم و الموافق 11 من شهر فبراير للعام الحالي 2017 .

هذا و الجدير بالذكرأنه قد تم التأكيد من قبل وزارة التربية و التعليم علي أنه قد تم الانتهاء بشكل تقريبي من طباعه الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ، هذا بجانب الانتهاء من أعمال الصيانه التي قد تم البدء فيها في عدد من المدارس و بالتالي فانها تنفي وجود أيه مشكلات تمنع من بدئ الفصل الدراسي في المعاد الذي قد تم تحديد من قبل .