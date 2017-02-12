وزارة التربية والتعليم تطلق مبادرة للإنضباط المدرسي

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة الانضباط خلال العام الدراسي الحالي بداية من الفصل الدراسي الثاني , جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الهلالي الشربيني ,وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, للمدرسة الخديوية الثانوية بالسيدة زينب , فى ثاني أيام الدراسة من الفصل الدراسي الثانى , حيث قال الوزير بأن الوزارة أطلقت هذه المبادرة، باعتبارنا قادة للتنوير، ووجهه الوزير حديثه للطلاب مؤكداً على توجيه التعليمات للمديريات التعليمية بكافة المحافظات لمناقشة هذه المبادرة الانضباط مع الطلاب فى أول حصة , وخصوصا السلوكيات فى البيئة والمجتمع , وشدد الوزير على أن الفصل الدراسى الثانى سيشهد متابعة قوية على مستوى العملية التعليمية, قائلا “مبادرة الانضباط في العملية التعليمية على مدار العام وليس أسبوعا فقط” و وأضاف الهلالي الشربيني بأن هذه المبادرة ما هي إلا رسالة للجميع على أنه يجب الالتزام بهذا الانضباط فى العمل والشارع ,مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات كثيرة قبل اختيار شكل المبادرة, ووجه رسالة لطلاب المدرسة قائلا “أنني زورت المدرسة الخيديوية في الفصل الدراسى الأول وهذه ثاني زيارة لى وأنا سعيد بالتغيير الذي حدث فى المدرسة خاصة الأنشطة ” ,حيث قام الوزير بتفقد فصول المدرسة والمكتبة، واستمع إلى شرح المعلمين أثناء الحصة الدراسية، ووجه مدير المدرسة بتسليم الكتب للطلاب ,وبخصوص الكتب المدرسية, أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم ,على طباعة جميع كتب الفصل الدراسى الثانى , حيث تم توريد أكثر من 95% منها، وموجها بتعليماته للمدارس بتسليمها للطلاب فى الأسبوع الأول من الدراسة ,وأشار الوزيرإلى مشكلة التغيب من الطلاب ,مصرحا بأنه توجد مدارس لا يذهب إليها طلاب الثانوية العامة، مؤكدا على وجود إجراءات تتخذ من جانب المديريات تجاه الطالب الذى لم تصل نسبة حضورة للمدرسة 85% حسب القانون وأن التعليمات واضحة فى هذا الشأن إذا تم تجاوز نسبة الغياب ,مؤكدا على وجود تسجيل الغياب الإلكترونى بشكل يومى , مشيرا إلى أن كثير من الطلاب تحولوا لنظام المنازل مستغلين الرخصة الموجودة فى القانون حيث يتم إعادة قيد من جديد.

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النموج الثاني للبوكليت على موقع الوزارة خلال أيام:

وأشار الوزير إلى النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة “البوكليت” , موضحا أنه يحقق مصلحة الطالبحيث أنه يحد من الغش مما يحقق الشفافية، حيث أن الأسئلة ستكون شفافة وتغطى المنهج كاملا ,ولكنه لن يحل كافة المشكلات، مؤكدا على رفع النموذج الثانى لـ”بوكليت الثانوية العامة”، على موقع الوزارة فى غضون أيام ,ومشيرا إلى توجيه المديريات بطباعة نموذج البوكليت الأول وتدريب الطلاب عليه.