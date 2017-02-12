وزارة التعليم: بوكليت الثانوية العامة الثاني خلال يومين على موقع الوزارة

صرح وزير التربيع والتعليم الدكتور “العلالي الشربيني ” أن بوكليت الثانوية العامة الجديد “النموذج الثاني” سيكون متوفر على مواقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وذلك خلال يوم او يومين على الأكثر.
وتواجد اليوم الوزير مع قيادات الوزارة في مدرسة الخديوية الثانوية بالسيدة زينب خلال اطلاق الوزارة لمبادرة اسبوع الانضباط المدرسي، واثناء زيارته للمدرسه قال أن المديريات قد بدأت بالفعل في طباعة البوكليت الاول ورقيا حتى يتم تدريب الطالب علي نموذج الامتحان والاساله.
وأضاف الهلالي الشربيني ,وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تمت بالفعل طباعة كافة كتب الترم الثاني جميعها، ولم يتبقي سوى مواصلة وصولها للمدارس وضرورة منع تكسديها في مخازن الوزارة.
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