زيادة رواتب المعلمين بأمر من الرئيس : الزيادة وصلت 100% للمعلم الأول الابتدائي و 576 جنيه لراتب المدرس

هذا حيث وصلت أنباء عاجله عن قيام وزارة التربية و التعليم ، هذا بالاضافة الي التعليم الفني ،بدراسه القرار الذي قد منحه الرئيس السيسي بشأن العمل علي زياده الرواتب الخاصة بالمعلمين في المدارس ، هذا و قد جاء ذلك القرار الخاص بزياده الرواتب للمعلمين وفقا للتوصيات التي قد جاءت ضمن مؤتمر الحوار المجتمعي ، و الذي دار عن الوسائل الممكنه من أجل العمل علي تحسين التعليم ، و كان لابد من أجل تحسين التعليم في مصر البدء بتحسين الحالة المادية للمعلم ، و كانت هذه هي أولي التوصيات و التي قد نص عليها المؤتمر .

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هذا و قد جاءت أنباء أيضا حول قيام وزارة التربية و التعليم بالعمل علي اصدار القانون الخاص بمرحلة التعليم قبل الجامعي و ذلك في أقل وقت ممكن ، هذا و قد نص القانون الخاص بتحسين الحالة المادية للمعلم علي القيام برفع الراتب الخاص بالمعلم الأول الابتدائي بنسبه 100% ، و رفع الراتب الخاص بباقي معلمي تلك المرحلة بنسبة تصل الي 75% ، أما بالنسبة للمعلمي في مرحلة رياض الأطفال فقد زادت المرتبات الخاصة بهم بنسبة 50% ، هذا بالاضافة الي زيادة الحوافز الخاصة بالمعلمين و التي تشمل حوافز الأداء و أيضا حواز خاصة بالادارة و ما يسمي بالتميز العلمي .

و هناك أيضا زياده في رواتب الأخرون ، و يشمل زيادة في الراتب الخاص بالمعلم المساعد و تصل الزياده الي 576 جنيه ، و أيضا هناك نسبة 50% بدل المعلم ، و بالاضافة الي نسبة 150% حافز للأداء و حوالي 425 جنيه أعباء للوظيفة ن و نسبة 25% زياده كحافز للاثابه ، هذا و بالتالي يكون الراتب الخاص بالمعلم و الذي يحصل عليه شهريا مابين 576 جنيه الي 840 جنيه ، هذا بالاضافة الي نسبة بدل تصل الي 50% ، و أيضا نسبة تصل الي 100% و هي بدل اعتماد ، و أيضا نسبة حافز أداء تصل الي 125% ، و مبلغ 400 جنيه للأعباء الوظيفية ، هذا بالاضافة الي نسبة 25% و هي نسبة حافز الاثابه .

أما بالنسبة للمعلم الأول فيكو مجمل الراتب الذي يحصل عليه شهريا مابين 840 جنيه الي مبلغ 1140 جنيه ، هذا بالاضافة الي نسبة 50% بدل معلم ، و نسبة تصل الي 150% بدل الاعتماد ، و هناك أيضا نسبة لحافز الأداء تصل الي 100% ، هذا بالاضافة الي مبلغ خاص بالأعباء الوظيفية و يصل الي 375 جنيه ، و هناك نسبة 25% حافز للاثابة ، هذا بالاضافة الي زيادة 60 جنية و هي علاوة دورية .

تفاصيل إضافية في زيادات مرتبات المعلمين بعد قرار الرئيس.

و هناك أيضا المعلم الأول “أ” و بالتالي يكون الراتب الذي يحصل عليه المعلم الأول “أ” يصل الي 1140 جنيه الي 2088 جنيه ، هذا بالاضافة الي 50% بدل معلم ، و نسبة بدل الاعتماد و التي تصل الي 200% ، و هناك أيضا نسبة حافز الأداء و التي تصل الي 75% ، و مبلغ 350 جنيه و هي الأعباء الوظيفية و نسبة 25 % و الخاصة بحافز الاثابة ، و هناك أيضا مبلغ 72 جنيه و التي يتم منحها في صورة علاوة دورية .

هذا و يكون الراتب الخاص بالمعلم الخبير حوالي 2088 جنيه الي 2304 جنيه ، و همناك نسبة تصل الي 50 % بدل معلم ، و أيضا نسبة خاصة ببدل الاعتماد و التي تصل الي 250% ، و نسبة خاصة بحافز أداء و التي تصل الي 50% ، كما أنه يتم اضافة مبلغ 325 جنيه خاص بالأعباء الوظيفية ، و نسبة حافز اثابة تصل الي 25% ، هذا بالاضافة الي العلاوة الدورية و التي يتم اضافتها و تصل الي 84 جنيه .

أما بالنسبة للراتب الخاص بكبير المعلمين ن فيصل الي مبلغ 2034 جنيه الي 2433 جنيه ، هذا و هناك نسبة بدل المعلم و التي تصل الي 50% ، و أيضا نسبة بدل اعتماد و التي تصل الي 300% ، و نسبة حافز الأداء و التي تصل الي 25% ، و هناك مبلغ 300جنية و الذي يتم اضافتة و خاص بالأعباء الوظيفية ، و نسبة خاصة بحافز الاثابة و التي تصل الي 25% ، و هناك مبلغ 96 جنية و يتم اضافتة كعلاوة بصورة دورية .

هذا بالاضافة الي الاعلان الذي قام به الدكتور الهلالي الشربيني و ذلك خلال التصريح الذي قام به ، و ٌد أوضح خلالة بأن القرار الخاص بزيادة رواتب المعلمين و الذي قد قامت الوزارة باصدارة سيتم القيام بعرضة علي رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل و ذلك ليقوم بدراسته و سيتم ذلك خلال ساعات قليلة قادمة .

هذا بالاضافة الي قيام وزير التعليم بالعمل علي الغاء انتداب عدد 50 ألف معلم ، هذا حيث قال بأن المكانه الطبيعية للمدرس في الفصل حيث يتم تلقين التلاميذ الدروس الخاصه بهم ، هذا و قد قام بالغاء الانتداب الخاص بالمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية .

هذا و قد أكد الوزير أيضا خلال التصريح الذي قام به أمام الصحافة بأن الوزارة لا ينقصها أي مدرسين و أن التعليم يحتاج الي عدد 53 ألف مدرس و ذلك للعمل في المدارس الخاصة بالجمهورية فقط .