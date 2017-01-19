نتيجة الشهادة الإبتدائية 2017: بالإسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم في مصر

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2017 ، حول نتيجة الصف السادس الابتدائى الذي يبحث عنها اولياء الأمور والطلاب منذ الإنتهاء من الإمتحانات الخاصة بالشهادة الإبتدائية ، والتى قد خضع لها جميع طلاب المرحلة السادسة من التعليم الأساسي فى جميع المحافظات ، والإنتهاء منها فى الأيام القليلة الماضية ، ولم يتبقى لهم إلا البحث عن نتيجة أولادهم بهذه المرحلة الهامة من التعليم الاساسي والإنتظار من أجل سماع أى أخبار جديدة صادرة من وزارة التعليم المصرية والتى تخص نتيجة الشهادة الإبتدائية من عام 2017 والتى تخص الترم الأول من المرحلة السادسة وسط حالة من الخوف والقلق بعد شكوى العديد من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة الإمتحانات وأنها لابد أن تناسب معظم الطلاب وألا تكون بمثل هذه الصعوبة على الطلاب ، وقد تم ضرب مثال على هذه الامثال مثل مادة الدراسات الإجتماعية ، حيث ورد امتحان مادة الدرسات للصف السادس الإبتدائي فى الترم الأول منه صعبة للغاية ، وترتب عليه العديد من الشكاوي إلى إدارة المدرسة والمسؤلين بوزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الشأن في كلاً من محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة .

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نتيجة الشهادة الإبتدائية 2017 :

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا أن الموعد النهائي للإعلان عن نتيجة المرحلة السادسة من التعليم الإبتدائي والشهادة الإبتدائية الخاصة بالترم الأول 2017 ، سوف تكون يوم السادس والعشرون من شهر يناير 2017 ، حيث تعمل حاليًا مديرية التربية والتعليم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية على الإنتهاء من تصحيح ورصد أوراق الأمتحانات ، كما سيتم الإعلان عن النتيجة فور الإنتهاء من رصد الدرجات وتوقيع وزير التربية والتعليم على النتيجة وإرسالها إلى جميع المدارس للإعلان عن نتائج أمتحانات الشهادة الإبتدائية 2017 لكافة المدارس ، بالإضافة إلى أنه تقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بالمرحلة السادسة من التعليم الاساسي فور الإنتهاء من التصحيح على موقع مديرية التربية والتعليم ، وسف يستطيع أولياء الأمور بجميع الكحافظات والمدارس معرفة نتيجة أبنائهم من الصف السادس الإبتدائي ، حيث وردت بعض الانباء من مصدر مسؤل بوزارة التربية والتعليم ، أن معظم محافظات جمهورية مصر العربية قد أنهت عملية التصحيح لمعظم الأوراق الخاصة بالإجابات ، وبناءًا عليه قامت المحافظات التى انتهت من عملية تصحيح الاوراق للصف السادس الإبتدائي بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإبتدائية ، وقد أعلن أن سوف تقوم باقي محافظات تباعًا بنشر نتيجة الصف السادس الإبتدائي فور الإنتاء من التصحيح ورصد الدرجات فى الايام القليلة القادمة لباقى المحافظات.