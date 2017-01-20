إفتتاح فروع جديدة لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن وزير التعليم العالي, الدكتور أشرف الشيحي, وذلك من خلال تصريحات له اليوم في بعض وسائل الإعلام, أن الوزارة تقوم حالياً بالإتفاق مع العديد من الجامعات الدولية الكبيرة والمشهورة, وذلك من أجل إفتتاح فروع جديدة لها في العاصمة الإدارية الجديدة, حيث أنه من المقرر والمخطط له أن تبدأ الدراسة داخل هذه الفروع الخاصة بهذه الجامعات في خلال عامين أو ثلاثة أعوام على أقصى تقدير, مؤكداً على أنه يوجد إتفاق تم بالفعل مع ستة إلى ثمانية جامعات من دولة السويد, حيث من المعروف عالمياً جودة التعليم الكبيرة في السويد, حيث تحتل السويد واحد من المراكز الأولى في تصنيف التعليم على مستوى العالم.

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كما تقوم وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي بالإتفاق مع عدد كبير من الجامعات في الدول الكبرى مثل أمريكا والصين وألمانيا وإنجلترا, ولكن كل هذا مجرد اقتراحات جاري دراستها ما عدا الجامعات الألمانية, حيث قامت بإرسال فريق متخصص تابع لها, وذلك للتعرف على الشروط اللازمة والتخصصات المطلوبة لفروعها في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشار سيادته, أن هذه الجامعات الجديدة ليست مجرد فروع قوية لجامعات دولية كبيرة, وإنما ستمثل صرح علمي كبير يعمل على تطوير جودة التعليم في مصر وذلك بالتعاون مع الجامعات الأخرى في مصر, وذلك لتخريج أجيال جديدة تقوم بالمنافسة علميا على مستوى العالم في جميع مجالات التعليم, حيث تسعى الجهات العليا في مصر على تطوير التعليم من حيث الكفاءة والجودة.

واستكمل الشيحي حواره موضحاً أن هذا المشروع له فائدة كبيرة للطلاب في مصر, حيث تصبح هذه الفروع بمثابة البديل المناسب لسفر الطلاب للخارج بحثاُ عن التعليم, وسيوفر ذلك المصاريف الكبيرة التي يقوم بصرفها الطلاب خلال فترة التعليم خارج البلاد, مؤكداً أن جودة التعليم في هذه الفروع الجديدة ستكون متساوية بجودة التعليم بالخارج, كما أن الطلاب سوف يحصلون على نفس الشهادات العلمية.

وأكد أن هذه الفروع سوف تكون عبارة عن نسخة جديدة من الجامعات الخارجية, كما ستقوم بالتعاون مع الجامعات الحكومية المصرية لخلق فرص التنافس بينهما, وذلك بهدف رفع جودة التعليم في مصر, كما ستقوم بإضافة العديد من التخصصات الجديدة عالمياً, وذلك لتنافس الطلاب في مصر على العديد من المجالات الجديدة على مستوى العالم.