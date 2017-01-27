تعرف على نظام امتحانات الثانويةالعامة الجديد ” البوكليت” وكيف سيتم وقف الغش بهذه الطريقة

فور اعلان وزارة التربية والتعليم تغيير شكل ورقة الامتحانات للثانوية العامة واعتماد نظام جديد يسمى بنظام ( البوكليت) , هذا الإعلان أثار مخاوف وقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور , الامر الذي قابلته وزارة التربية والتعليم بتصريحات هدأت من مخاوف الطلاب , حيث أكد الدكتور “رضا حجازي” رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الشكل الجديد لورقة الامتحان لا يختلف عن الشكل القديم , حيث سيتم دمج ورق الأسئلة مع الإجابة في كراسة واحدة , وأضاف حجازي أن هذا النظام يحتوي على أسئلة مثل بين صحة وخطأ الجملة مع التعليل هذا النوع من الأسئلة يمثل نسبة 40% من الأسئلة , وأيضا إتاحة اختيار السؤال من عدة أسئلة متوفرة تمثل 60%من الأسئلة , وأيضا توجد أسئلة لقياس الابداع والتفكير , وأكد حجازي وجود الوقت الكافي للاجابة على الأسئلة مع وجود وقت للمراجعة , وأوضاف أنه داخل اللجنة الواحدة ستم توزيع اربع نماذج مختلفة من الامتحان , بها نفس الأسئلة مختلفة الترتيب , وذلك في طريقة لمنع الغش عن طريق الانترنت كما حدث في السنة الماضية , وسيتم تجميع الأسئلة المتشابهة في مكان واحد للتصحيح .

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مطالبات للبرلمان للتدخل لمنع نظام البوكليت:

أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم عن نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة المسمى “البوكليت” , هذا الإعلان أثار جدلاً واسعاً داخل كافة الأوساط التعليمية وبين الطلاب وأولياء الامور نظرا لعدم الاستعداد له , وطالب خبراء في مجال التعليم بتدخل مجلس النواب لمنع تطبيق هذا النظام، وطالبوا الوزارة بتدريب الطلاب عليه منذ بداية الدراسة الثانوية , فيما يؤيد البعض هذا النظام حيث أكدوا انه بعيد عن الأسئلة التقليدية ومتنوع الأسئلة وسيقضي على الغش , ولكن أصحاب هذا الراي يروا ان المشكلة في توقيت الإعلان عن هذا النظام , إضافة إلى عدم وجود وقت كافي ليتمكن الطالب من الإجابة على كل سؤال , وأكد الوزير الهلالي على وجود ضوابط لتنظيم عمل الملاحظين ورؤساء اللجان وعملية المراقبة .

تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإعتماد البوكليت:

وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزارء بتشكيل لجنة لتطوير نظام القبول بالجامعات والنظام الجديد للامتحانات “البوكليت ” , هذه اللجنة برأسة رئيس الوزراء وخمس وزراء كأعضاء, وصرح وزير التربية والتعليم الدكتور “الهلالي الشربيني” إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يقوم بوضع مواصفات لورقة الامتحانات وفي هذا النظام سيتم الالتزام بهذه المواصفات و لن يحدث تغييرًا في نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة , حيث انه في نظام “البوكليت” يتم تُغطية أكبر قدر من المنهج من خلال الأسئلة مما يعني انخفاض درجة السؤال وهذا يضمن للطالب عدم اهدار درجات كثيرة و سيتم توزيع الأسئلة على عدة صفحات وليس صفحة واحدة أو اثنين .