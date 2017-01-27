موعد بداية إجازة نصف العام السبت 28 يناير ويبدأ الترم الثاني في 11 فبراير

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني , أن بداية اجازة نصف العام الدراسي ستبدأ يوم السبت المقبل 28 يناير وتستمر مدة أسبوعين أي انها تنتهي في10 فبرايرمن السهر القادم , حيث يبدأ الترم الدراسي الثاني في 11 فبراير, جدير بالذكر أن امتحانات النقل والشهادات في الترم الأول قد انتهت اليوم الخميس على مستوى الجمهورية , وشهد الترم الأول عدة حالات من التعدي بالضرب والالفاظ من الطلاب على المعلمين والعكس , وسط غياب للائحة الانضباط المدرسي , الامر الذي دفع الوزارة الى توجيه خطابات للمديريات على مستوى الجمهورية لتفغيل لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب وتحقيق الانضباط في المدارس , كما شهد الترم الأول عدة سرقات للمدارس وسط غياب أمني , كما وضعت الوزارة عدة مدارس خاصة تحت اشرافها , من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ان عدد أيام الدراسة في الترم الثاني سيكون 93 يوما , فيما بلغ عدد أيام الدراسة في الترم الاول 103 يوم ليصبحعدد أيام الدراسة في الترمين معا 196 يوما في 34 أسبوع ,وأعلنت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادات تبدأ في 13 مايو على مستوى المحافظات , وامتحانات الدبلومات الفنية في 20 مايو.

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وعلى صعيد آخر، بدأت المديريات التعليمية ، الاستعداد لإجراء الاختبارات التجريبية لنظام البوكليت لطلاب الثانوية العامة والتى تبدأ مع الترم الثانى، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن المديرية بدأت استعداداتها لإجراء الامتحانات التجريبية للطلاب حيث إنه سيتم طباعة كراسة البوكليت وتوزيعها على الطلاب ,حيث تم عقد اجتماع مع الموجهين بالمديرية لمنحهم التعليمات وتسليمهم المعلومات عن النظام الجديد للامتحانات، ليتم تدريبهم عليه وأيضا تدريب المعلمين ، تمهيدا لتدريب الطلاب ,وفي نفس السياق قال ياسر محمد عبد العزيز، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم ابلاغ مديرى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لسحب “البوكليت” من على موقع الوزارة لتدريب الموجهين الأوائل والعموم عليه والمعلمين المتميزين، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تدريبات للطلاب قبل عقد الامتحان التجريبى مع بداية الترم الثانى، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتائج الامتحان التجريبى إلى الوزارة , وعقد السبت الماضي اجتماعا مع المديريات التعليمية بقيادة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس لتكليفهم بعمل اختبارات تجريبية للطلاب لتعريفهم بنظام البوكليت.