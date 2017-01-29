وزارة التربية والتعليم: جمعية المدارس الخاصة تطالب بزيادة مصاريف المدارس الخاصة

مع ارتفاع الأسعار داخل الاسواق المصرية الذى غزا جميع أنواع السلع والمنتجات بداية من المواد الخام المصنعة والأجور حتى تصل السلع والمنتجات إلى أيدي المواطنين ، سعت المؤسسات والشركات الكبري وغيرها من المجمعات إلى رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى السادة المواطنين داخل الحدود المصرية ، ومن ضمن هذه المؤسسات جاءت المدارس الخاصة الموجودة على الاراضي المصرية ، فعلى الرغم من إرتفاع أسعار المصروفات بشكل رسمي فى الفترة الأخيرة داخل جميع المدارس والهيئات التعليمية الخاصة إلا أنه مع استمرار موجة الغلاء وارتفاع الاسعار تسعي حاليًا هذه الهيئات وتحديدًا قبل بدء الدور الثانى من العام الدراسي 2017 إلى اقناع وزارة التربية والتعليم فى السماح لها بزيادة ورفع أسعار المصروفات الدراسية الخاصة بهذا العام وترتيب الزيادة بشكل نسبى وتلقائي فى السنوات المقبلة بشكل مؤقت حتى يري هل تتغير الأحوال أو تتغير الظروف داخل مصر ومحافظات .

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تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم:

قد وردت بعض الانباء الإخبارية أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا على دراسة الطلب الذى تم تقديم مؤخرًا من جمعية أصحاب المدارس الخاصة والذى بشأنه تطالب المدارس الخاصة برفع المصروفات المدرسية على الطلاب ، حيث أكدت المصادر الإخبارية أن هذا الطلب يعد الثانى من نوعه الذى تقوم بتقديمه المدارس الخاصة إلى وزارة التربية والتعليم في فترة قليلة ، وقد جاء قرار الوزارة الذى صرح به الوزير الحالي ، “الهلالي الشربيني” ، بالإيجاب ، حيث وافق الوزير على زيادة المصروفات على الرغم من الزيادة الذى قد وافق عليها الفترة الماضية ، حيث عقدت لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة التابعة للوزارة إجتماع خاص لمناقشة طلب جمعية المدارس ، وقرروا أن زيادة أسعار المصروفات السابقة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار بشكل فعلي وبناءًا عليه تقرر بالموافقة على رفع الأسعار من جديد حتى تتمكن المارس من القيان بدورهم التعليمي تجاه الطلاب ودفع رواتب المدرسين.

نسب الزيادة فى المصروفات الدراسية:

وجدير بالذكر أن النسب المقررة تكون ثابتة وليست تراكمية ، وأن الوزارة سوف تبث برأيها النهائي فى هذا القرار خلال شهر من الآن، وسوف تقوم بالإعلان النهائي عندما تصل إلى اتفاق نهائي فيه ، وقد جاء قرار الوزارة أن تكون الزيادة فى الفترة القادمة كالتالى:

تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 11% ، للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه.

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تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 8%، للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه.

تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 6% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها ما بين 3000 إلى 4000 جنيه.

تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 4% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها ما بين 4000 إلى 7 آلاف جنيه.

تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن7000 جنيه.