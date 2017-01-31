الآن: ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول

ظهرت على الإنترنت ، نتيجة الشهادة الإعدادية والتابعة لمحافظة الإسكندرية ، والخاصة بإمتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث وردت بعض الأنباء الإخبارية أن السيد اللواء الدكتور ” رضا فرحات ” ، محافظ الإسكندرية ، قد اعتمد بشكل رسمي يوم الإثنين الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة ، حيث بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية حوالى 83.7 % ، وقد بلغت نسبة نجاح البنين الخاضعين لإختبار الشهادة الإعدادية هذا العام حوالى 82.5% ، بينما ورد أن نسبة نجاح البنات بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية والخاصة بالفصل الدراسي الاول قد بلغت هذا العام حوالى 84.9 % .

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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية:

بعد اعتماد محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الاول لأبناء المحافظة ، قد تم الإعلان رسميًا عن تفاصيل النتيجة ، حيث ورد أن عدد الطلاب المتقدمين هذا الفصل الدراسي والذين خضعوا بشكل رسمي لإمتحانات الفصل الدراسى الأول من الشهادة الإعدادية ، لهذا العام الدراس 2016/2017 من أبناء محافظة الإسكندرية ، قد بلغ عددهم حوالى 76962 طالبا وطالبة، حيث ورد أنه قد حضر إمتحانات الشهادة الإعدادية حوالى 75702 طالبا وطالبة ، وقد ظهر أنه استطاع اجتياز الإمتحانات منهم حوالى 63356 طالبا وطالبة.

ترتيب الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية:

ظهر فى نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة الإسكندرية ، ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة ، حيث ورد أنها جاءت كالتالى، استطاع الحصول على المركز الاول إدارة الجمرك التعليمية ، حيث وصل نسبة النجاح داخل الإدارة التعيمية حوالى 97.4 %، وجاء من بعها إدارة شرق التعليمية حيث وصلت الإدارة إلى المركز الثانى على محافظة الإسكندارية من خلال نسبة الناجحي بها بنسبة 95.2 %، وقد ورد أنه استطاع الحصول على المركز الثالث فى ترتيب الإدارات التعليمية إدارة غرب فقد وصل الناجحين فيها بنسبة 91.3% ، وعن إدارة وسط قد احتلت المركز الرابع وسط الإدارات بنسبة 90.3%، بينما احتلت إدارة العجمى المركز الخامس بين الإدارات التعليمية باللإسكندرية بنسبة 87.2%، وجاء فى المركز السادس إدارة برج العرب حيث بلغ الناجحين فيها بنسبة 78.8% ، ثم جاء بالمركز السابع إدارة المنتزه حيث وصلت نسبة الناجحين بها إلى 72.5 %، بينما وصلت إدارة العامرية التعليمية إلى المركز الثامن بنسبة 71.9 % .

طريقة الحصول على النتيجة:

الآن من خلال الرابط التالي يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة جميع الطلاب بالشهادة الإعدادية والموجودين بمحافظة الإسكندرية عن طريق الرابط التالى:

http://alex-edu.com/3_2017/_3lsrch.php .

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وعلى من يرغب فى متابعة موقع وزارة التربية والتعليم والخاص بمحافظة الإسكندرية ، يرجي منه الدخول على الرابط التالي:

http://www.alex-edu.com/ .