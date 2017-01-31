وزارة التربية والتعليم: تعليمات جديدة بشأن بوكليت الثانوية العامة

تعد الثانوية العامة أحد اصعب وأقوي المراحل الدراسية على الطالب المصري ، حيث تعيش الأسر المصرية حالة من الصعوبة والترقب فى إنتظار إتمامها والإنتهاء منها حيث تعد هى الفيصل فى حياة الأبناء وخطوتهم الأولى إلى أرض الواقع ، وفى هذا الصدد وبعد الإستعدادات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم لمنع حالات الغش والتى أثارت ضجة كبيرة فى العام الماضي والتى بدورها كانت عن طريق موقع التواصل الإجتماعي ، وتحديدًا عن طريق أشهر صفحات الغش الموجودة على الإنترنت والخاصة بمرحلة الثانوية العامة ، والتى من أجلها قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإعادة هيكلة نظام الإمتحانات المنوطة بهذه المرحلة ، حيث اتبعت أقوي الطرق والتجارب التى خاضتها الدول الاخري والتى رشحها خبراء التربية والتعليم على مدار الفترات السابقة ، وجدير بالذكر قد ورد إلى الوزارة بعض التعليمات الجديدة التى قد اصدرها وزير التربية والتعليم ، الدكتور الهلالي الشربيني بنفسه إلى جميع مديري عموم تنمية المواد الدراسية ، بالإضافة إلى موجهى المواد الدراسية الموجودي على مستوى جمهورية مصر العربية ، والتى تتضمن شأن امتحانات الثانوية العامة وتحديدًا بوكليت الثانوية العامة .

Advertisements

تعليمات وزير التربية والتعليم:

ورد فى تعليمات الدكتور الهلالى أن يهتم المسؤلين عن وضع إمتحانات هذا العام بوضع تعليمات صريحة وواضحة على الأوراق التى تحتوي على الاسئلة من أجل الطالب حتى تساعده في السير بطريقة صحيحة داخل كراسة الاجابة ، وقد ورد فى هذه التعليمات أن يتم التنبيه على الطالب فى هذه التعليمات على ضرورة استخدام القلم الجاف أثناء الاجابة ، بالإضافة إلى وضع خط أو دائرة تحت الاجابة الصحيحة فى سؤال الاختيار المتعدد ، وأن يحتوي البوكليت علي مساحة كافية للاجابات ، والأسئلة تكون واضحة وبسيطة ، وتتناسب مع وقت الامتحان، وبخصوص امتحانات اللغة الأجنبية تكون الأمتحانات مترجمة باللغة العربية بالإضافة التى يتم امتحان الطالب بها ، ونهي الهلالي عن وضع أسئلة تخص الخرائط أو حدود مصر السياسية ، وأكد على أن تكون أسئلة الامتحان متنوعة حيث تضم أكبر أجزاء من المنهج ، حيث لا يفقد الطالب عدد كبير من الدرجات فى حالة إذا خطأ ، وقد ورد أن الهدف من هذه الإمتحانات التجريبية التى تعمل عليها الوزارة أن يتم تدريب الطلاب حاليًا على الشكل الجديد للإمتحانات المقررة لأخر العام ، وجدير بالذكر أنه سوف يتم وضع النموذج التجريبي الثاني لأمتحانات البوكلت الخاص بالمرحلة الثانوية العامة علي موقع وزارة التربية والتعليم فى شهر فبراير المقبل ، كما سيتم إجراء امتحانات أجري داخل المدارس على شكل البوكليت الجديد.