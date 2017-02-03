جامعة القاهرة:المخالفات المالية وقعت قبل تولي جابرنصار الإدارة

أصدرت جامعة القاهرة بياناً للرد على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي , بشأن تقدم النائبة غادة عجمي عضو في مجلس النواب ببيان عاجل لوزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحي و رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار, بشأن حدوث مخالفات مالية فى الصناديق الخاصة بكلية الطب القصر العيني بجامعة القاهرة , حيث أكدت الجامعة في بيانها الصادر مساء أمس على أن هذه المخالفات قد وقعت فى عهد إدارات سابقة للجامعة , حيث وردت فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة من( 2011 – 2013 )، وايضاً كان حدوث هذه المخالفات قبل تولى الدكتور فتحى خضير عميد طب القصر العينى منصبه الحالى.

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وأضافت الجامعة في بيانها الصادر مساء أمس ,أن الدكتور جابر نصار قد تولى رئاسة وإدارة جامعة القاهرة في 1 أغسطس 2013, ومنذ ذلك الحين ,لم يرد إلى الجامعة أية تقارير من أى جهة رقابية بشان كلية الطب أوغيرها من الكليات , أو في أي قسم من إدارات الجامعة المختلفة , وأشارت الجامعة في بيانها أن الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة منذ توليه المسئولية قد طبق نظام قوى في الإدارة من أجل القضاء على الفساد بكافة أشكاله وصوره , حتى تصبح الجامعة منبر للعلم والثقافة يخدم البشرية , مؤكدة على أن الجامعة لم تتلقى أى تقارير رقابية حول أي واقعة فساد منذ تولى الدكتور جابر نصار رئاسة الجامعة , وقالت الجامعة في البيان , أن الإدارة الحالية تقوم بعملية إصلاحات مالية وإدارية كبيرة , الأمر الذي أدى وجود وفر مالي لدى الجامعة حوالي 2 مليار جنيه بعد ان كانت الجامعة مثقلة بالديون , مما أدى الى الإنفاق الذاتي من قبل الجامعة من إنشاء مستشفيات جديدة و تطوير المستشفيات الموجودة حالياً وعمل صيانة للمباني ,بالإضافة إلى إقامة منشأت تعليمية , لتصبح الجامعة مثلاً يحتذى به فى تحقيق الإصلاح المالى والإدارى بموارد ذاتية , فضلاً عن دور الإدارة الحالية في إصلاح المنظومة التعليمية , وأكد البيان على التعاون بين الجامعة وبين المؤسسات الرقابية من أجل محاربة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة ,وطالبت الجامعة في بيانها أنها ترجو من الجميع ضرورة توخى الحذر فيما يتم تداوله , حتى لا تتأثر سمعتها داخل مصر وخارجها , وبإعتبارها مؤسسة وطنية تهم كل المصريين ولما تمثله من إضافة للتعليم الجامعى فى مصر , وأضافت الجامعة أنها تتبع قواعد من الشفافية للإعلان عن كافة القضايا الخاصة بها.