الموعد الرسمي لبدء الفصل الدراسي الثاني

قامت وارة التربية و التعليم من خلال بيان خاص بها قامت باصدارة بأنه قد تم بحمد الله الانتهاء من أداء الامتحانات و ذلك بالنسبة لجميع الطلاب في النقل وكذلك الشهادات ، و بالتالي فانه تم بذلك الانتهاء من الفصل الدراسي الأول الخاص بالعام الدراسي 2017 والبدء في الأجازة الخاصة بنصف العام للعام الدراسي 2017 ، هذا و قد أكد لبيان الخاص بوزارة التربية التعليم و الذي قد قامت باصداره كذلك بأن الأجازة الخاصة بنصف العام للعام الدراسي كان من المقرر أن تبدأ منذ يوم السبت الماضي الموافق 28 يناير و ذلك بالنسبه للمرحلتين التعليميتين الابتدائية و الاعدادية .

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هذا بالاضافة الي أن البيان الذي قامت وزارة التربية و التعليم باصداره و الخاص بانتهاء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2017 و بدء الاجازة الخاصة بنصف العام و تحديد المدة التي قامت وزارة التربية و التعليم بتحديدها علي أنها المدة المسموح بها كأجازة لنصف العام ، حيث تصل تلك المدة الي 15 يوم تبدأ من يوم السبت الموافق 28 يناير ، و بالتالي فانه من المقرر من قبل وزارة التربية و التعليم أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في يوم 11 فبراير من عام 2017 ، و ذلك بالنسبة للمراحل التعليمية الابتدائية و الاعدادية ، كما تم تحديد مدة الدراسة في الترم الثاني و التي ستصل الي 93 يوم .

هذا و قد قامت عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين باعلان النتائج الخاصة بالشهادات الابتدائية و كذلك الاعدادية للطلاب الذين قاموا باجتياز الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2017 ، و أن الاعلان الخاص بالنتائج قد بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي ، هذا حيث تم الاعلان عن النتائج الخاصة بالاختبارات التي قد تم اجراؤها عقب الانتهاء من الفصل الدراسي الأول و ذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي و المحافظات التي قد تم اعلان النتائج بها هي الجيزة و القليوبية و الاسكندرية و القاهرة ، هذا و من المقرر أن يتم الاعلان خلال الفترة القادمة عن نتائج الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول في باقي المحافظات في مصر .