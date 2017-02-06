التفاصيل الكامله لمقتل شاب أمام خطيبته في أحد الكافيهات التابعه لرجل أعمال شهير عقب مباراة أمس

قامت المصادر الأمنيه في مديرية الأمن في القاهرة خلال الساعات القليله الماضية بالكشف عن التفاصيل الكاملة و التي تتعلق بوقوع حادث مقتل الطالب في أحد الكافيهات الشهيرة في القاهرة و التي ترجع ملكيتها الي أحد رجال الأعمال و الذي يدعي “أسامه” ، هذا و قد أكدت التحريات التي قامت بها مديرية الأمن بخصوص الحادث بأن الشاب الذي قد قتل كان في الكافيه برفقة مجموعة من أصدقائه، هذا بالاضافة الي خطيبته بالاضافة الي عدد ثلاث فتيات أخريات ، هذا حيث جرت مشاجرة بين الشاب و العاملين في الكافيه و يذكر أن الخلاف كان بسبب الحساب .

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و بعد تبادل مجموعة من الشتائم بين الشاب و العاملين في الكافيه ، فقد طلب صاحب الكافيه من العاملين أن يقوموا بتلقين الشاب درسا ذلك بسبب المشاجرة التي قد وقعت بين كلا الطرفين ، بعدها قام أحد العاملين في الكافيه و خلال المشاجرة بطعن الشاب في صدرة ، الأمر الذي أدي الي وفاه الشاب علي الور اثر تلك الطعنه ، حيث توفي الشاب بعدها مباشرة بعد وصوله الي مشفي كيلوباترا .

و قد جاءت التفاصيل كالاتي ، حيث وقعت المشاجرة بين الشباب و العمال في المحل و من ثم قام العمال بادخال الشباب و اغلاق الأبواب عليهم و قد حدث تبادل للشتائم و السب ، بعدها قامت بينهم مشاجرة عنيفة جدا بين كلا من الشباب و كذلك العاملين في المحل ، الأمر الذي قد أدي الي مقتل الشاب و اصابه عدد كبير ممن كانوا معه في المشاجرة من الشباب .

و قد جاءت التفاصيل بأن المشارة قدوقعت في شارع النزهه .

هذا و بعدها قامت قوات الأمن بالقاء القبض علي صاحب الكافيه الذي حدثت فيه المشاجرة و التي قد أدت الي وفاه الشاب و من ثم تم احالته الي النيابه العامة حتي يتم التحقيق معه بشأن تلك الواقعه و التي قد راح ضحيتها طالب بالاضافة الي اصابه العديد من الجرحي و الين قد تم نقلهم الي المشفي ، بينما ما تزال قوات الأمن تلاحق العامل الذي قد قام بطعن الشاب في صدره و الذي أدت طعنته الي وفاه الشاب فور وصوله الي المشفي ، و الجدير بالذكر أن صاحب الكافيه الذي قد تمت فيه المشاجرة هو صاحب مطرب شهير و أيضا شيك له في عدد من الكافيهات الشهيرة في مناطق التجمع الخامس و كذلك النزهه و مصر الجديدة .