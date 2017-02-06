تفاصيل اجتماع السيسي مع المجلس لأعلي للقوات المسلحة و الشرطة

قام اليوم الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” بعقد اجتماع طارئ مع جموعة من القيادات الأمنيه التابعه للمجلس الأعلي الخاص بالقوات المسلحة و كذلك المجلس الأعلي التابع للشرطة ، و قد تم الاجتماع بحضور كل من وزي الداخلية و هو ” مجدي عبد الغفار ” و كذلك الفريق الأول ” صدقي صبحي ” ، هذا حيث تم عقد الاجتماع اليوم و ذلك من أجل العمل علي مناقشة عدة قضايا خاصة بأمن لبلاد و استقرارها و أيضا مناقشة مجموعة من القضايا و التي من شأنها أن تؤدي الي رقي البلاد و تحقيق الأمن و الاستقرار فيها خلال الفترة القادمة .



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هذا و الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي قد قام بالتصريح عما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي قد تم عقده اليوم ، قائلا بأن هذا الاجتماع يتم عقده بين الحين و الأخر أي أنه يتم عقده بصفة دوريةو ذلك من أجل الاطمئنان علي الأحوال الأمنيه الخاصة بالبلاد و التي قد وصلت اليها مصر خلال الفترة القليلة الماضية و مع التطور الجديد و المستمر للأحداث في البلاد ، هذا بالاضافة الي أنه قد تم خلال الاجتماع الذي قد تم عقده اليوم العمل علي مراجعة مجموعة من التدابير و كذلك الخطط الأمنية و التي قد تم وضعها خلال الفترة الأخيرة لحفظ أمن و استقرار البلاد و أيضا العمل علي ملاحقة العناصر الارهابية و التي لا تكف عن استهداف المواطنين و كذلك نزع الخطة الامنية و التي قد وضعتها الحكومة للمحافظة علي البلاد .

هذا بالاضافة الي ان الرئيس السيسي قد حاول خلال الاجتماع الذي تم عقده خلال أحداث اليو العمل علي التشديد علي التنسيق بين كل من القوات المسلحة و كذلك رجال الشرطة ، و ذلك من أجل العمل علي تنسيق العلاقات لتحقيق أعلي الدرجات من الأمن و الاستقرار في البلاد ، هذا بالاضافة الي أنه أكد علي ضرورة تحقيق أعلي درجة من الاستعداد و ذلك من خلال بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بكل من اللياقة و كذلك التدريب البدني و أن يعمل علي رفع الروح القتالية و ذلك من أجل العمل علي رفع المستوي القتالي الخاص برجال الأمن من أجل القدرة علي حماية البلاد خلال الفترة القادمة من الأخطار التي من الممكن أن تضطر البلاد الي واجهتها خلال الفترة القادمة .