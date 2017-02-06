وزارة المالية و هيئة التأمينات تعقد اتفاق لرد أموال المعاشات لدي الوزارة

قامت الوزارة الخاصة بالمالية اليوم و كذلك الهيئة العامة الخاصة بالمعاشات و كذلك التأمينات بالاتقاف علي القيان بتوقيع بروتوكول ، و كان الهدف من ذلك هو القيام خلال الفترة القادمة بالعمل علي جدلة المديونية القائمة و التي تتبع الوزارة الخاصة بصناديق التأمينات و كذلك المعاشات ، حيث تم خلال الفترة الماضية مبلغ يصل الي 56 مليار جنيه و ذلك كمرحلة أولي قد تم الانتهاء من مرحلة المراجعة الخاصة بها ، و بالتالي فان المالية ستقوم خلال الفترة القادمة بتحمل الأعباء جميعها و التي تنتج عن الزيادة لتي تطرأ علي المعاشات السنوية ، هذا حيث يحدث هذا من خلال التوجيهت الخاصة بالمهندس ” شريف اسماعيل” و هو رئيس مجلس الوراء خلال الفترة القادمة و التي يقوم بتقديمها .

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هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الفترة الماضية و من خلال رئيس مجلس الوزراء العمل علي توجيه مجموعة من التوجيهات و التي قد تمت بشكل سريع جدا و ذلك من أجل الاسراع في لانتهاء من المنظومة الخاصة بالمعاشات و كذلك التأمينات ، و أن ذلك سيتم خلال الفترة القادمة من خلال الانتهاء من لمسودة الخاصة بقانون التأمينات و كذلك المعاشات الجديد ، هذا بالاضافة الي أنه سيتم خلال الفترة القادمة الانهاء من وضع مجموعه جديدة للعمل و ذلك للعمل علي وضع التصور النهائي بالاضافة الي الاسراع في استكمال الاجراءات الخاصة بفض التشابك بين وزارة المالية و قطاع الأعمال العام علي الجهه الأخري ، و كذلك الصناديق الخاصة بالتأمينات و المعاشات و أيضا بنك الاستثمار القومي .

هذا و الجدير بالذكر أن اللجنه الخاصة بالتشابكات المالية و كذلك الجهات التابعه للحكومة قد قامت خلال الفترة الماضية بعقد اجتماع و ذلك برئاسة “شريف اسماعيل” و هو رئيس مجلس الوزراء ، و كان الاجتماع بحضور كل من الوزراء التابعين للتضامن الاجتماعي بالاضافة الي العدل و أيضا التخطيط ، هذا بالاضافة الي النائب الخاص بوزير المالية و أيضا الشئون العامة للخزانه ، و أيضا النائب التابع لرئيس بنك الاستثمار القومي و ذلك للعمل علي النظر في عدد من التشابكات المالية و التي قد نشأت خلال الفترة الماضية بين كلا من بنك الاستثمار و صندوق التأمين الاجتماعي و أيضا وزارة المالية .