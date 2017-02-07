نواب بالبرلمان يقترحون مشاركة القطاع الخاص في تطوير العشوائيات

إقترح عدد من نواب البرلمان المصري , مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير العشوائيات , خصوصا وأن ملف العشوائيات من الملفات التى تحتاج إلى حذر وأفكار خارج الصندوق, خاصة بعد تصريحات الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، بوجد 351 منطقة عشوائية خطرة على مستوى الجمهورية تحتاج إلى تدخل فورى, بالإضافة إلى الأعباء المالية التي ترهق الموازنة العامة للدولة , ولذلك اقترح النائب محمد العقاد , عضو لجنة الإسكان, مشاركة القطاع الخاص في تطوير العشوائيات , مقابل الحصول على 50% من الوحدات , مع وضع جدول زمنى للانتهاء من التطوير خلال ثلاث سنوات على الأكثر، على أن تبدأ بالمناطق الأكثر خطورة وطالب العقاد بأن يتم العمل تحت إشراف الحكومة, وقد أشاد النواب بهذا المقترح خاصة انه يرفع العبء من على موازنة العامة للدولة ,وصرح العقاد, بأن الفكرة تقوم على طرح المناطق المراد تطويرها فى مزادات علنية تحت إشراف للحكومة التى تتولى متابعة التنفيذ والاستلام، على أن يقوم المستثمر بإزالة جميع المبانى العشوائية والتوسع الرأسى ، على أن تحصل الدولة على نصف الوحدات تقوم بتسليمها للمواطنين والمستثمر يحصل على النصف الأخر ويكون له حرية التصرف فيها ,وأشار العقاد إلى ان ملف العشوائيات يحتاج إلى أفكار خارج الصندوق، خاصة ان الأماكن الأشد تحتاج إلى 8 مليار جنيه فى حين أن موازنة العام المالى تخصص للصندوق 2 مليار فقط , وبالتالي فإن التطوير سيأخذ سنوات طويلة جداً ,وأشارالعقاد إلى أن الدولة ستلزم القطاع الخاص بالانتهاء من الخطة فى فترة تتراوح من سنتين إلى ,مطالبا الحكومة باتخاذ هذا القرارلتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة .

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إشادات من النواب بالمقترح :

ومن جانبه ,أبدى النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، إعجابه بالمقترح، وخصوصاً أنه سيخفف العبء على الموازنة العامة للدولة كما أنه يمثل حل سريع لسكان هذه المناطق الذين تعتبر حياتهم في خطر, والعمل على توفير أماكن آمنة لهم ,وأكد مسعود، على ضرورة تخطيط هذه المناطق بشكل حضارى والتوسع رأسياً ,وأنه يؤيد حصول المستثمر على 50% من الوحدات التى سيتم إنشائها فى مقابل تحمل التكاليف , كما طالب الحكومة بالإشراف على عملية التنفيذ والإستلام والشروط المنصوص عليها , وفى نفس السياق ,أعلن النائب عماد سعد حمودة, موافقته على المقترح، مؤكدا على انه سيتم طرح هذا الاقتراح على مسئول صندوق تطوير العشوائيات بالحكومة لمعرفة أراء المسئولين وبحث إمكانية تنفيذه , وأشار حمودة، إلى ان الفكرة ستخفف العبء على الموازنة العامة للدولة , مطالباً الحكومة باقتراح أفكار خارج الصندوق لمواجهة المشاكل حتى لا نزيد العبء على الموازنة العامة للدولة.