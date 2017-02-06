توجيهات السيسي الي رجال الأمن خلال اجتماع اليوم

قام اليوم الاثنين الرئيس ” عبد الفتاح السيسي” بعقد اجتماع صباح اليوم مع مجموعة من رجال الأمن التابعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة و كذلك المجلس الأعلي التابع للشرطة ، و كان الاجتماع الذي قام السيسي بعقده صباح اليوم بحضوركلا من “صدقي صبحي” و هو وزير الدفاع و كذلك القائد العام الخاص بالقوات المسلحة ، بالاضافة الي اللواء ” مجدي عبد الغفار” و هو وزير الداخلية ، و ذلك من أجل القيام بمناقشة مجموعة من القضايا الخاصة بأمن البلاد و استقرارها خلال الفترة القادمة و أيضا من أجل البحث في الوسائل الممكنه و التي يمكن من خلالها القيام بتحقيق الامن الاستقرار علي أعلي مستوي في البلاد بالاضافة الي التصدي لأي خطر محتمل خلال الفترة القادمة .

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و الجدير بالذكر أنه قد تم التأكيد من خلال المتحدث الرسمي الخاص برئسة الجمهورية علي النتائج التي قد وصل اليها لاجتماع الذي قد قام به السيسي صباح اليوم مع قوات الامن التابعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة و كذلك قوات الامن التابعه للمجلس الأعلي للشرطة و أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية و أيضا القيام بمراجعه مجموعة من الخطط الأمنية و التي قد تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في البلاد ، و التي كان الهدف الأساسي من القيام بتطبيقها هو العمل علي تحقيق الأمن و الاستقرار في البلاد خلال الفترة الماضية بالاضافة الي متابعه مجموعة من العناصر الارهابية و التي كانت تهدد أمن البلاد .

هذا و قد صرح أيضا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التوجيهات التي قد احتوي عليها البيان الصادر من رئيس الجمهورية كان يحوي عدد أربعه توجيهات مقدمة الي رجال الأمن التابعه لكلا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة و كذلك المجلس الأعلي للشرطة و كانت تلك التوجيهات هي : ضرورة الاستمرار في التعاون بين كلا من القوات المسلحة و كذلك رجال الشرطة من أجل تحقيق الاستقرار خلال الفترة القادمة ، العمل علي اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية خلال الفترة القادمة ، رفع الدرجة الخاصة بتأمين المنشئات الحيوية في الدولة و أخرها كان العمل علي رفعمستوي التدريب لدي عناصر الامن .