اشاعات أثارت الجدل الأسبوع الماضي و تم تكذيبها بشكل رسمي

شهد الاسبوع الماضي تردد مجموعة من الشاعات التي لا أساس لها من الصحة علي الاطلاق و التي قد تم تكذيبها بشكل رسمي فيما بعد نظرا لانتشارها علي نطاق واسع و أيا اثارتها ضجه كبيرة بين المواطنين و كان من بين تلك الشائعات و التي قد انتشرت :

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تأجيل الدراسة :

حيث انتشرت خلال اليومين الماضيين شائعه علي المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي بأن الميعاد الخاص ببدء الفصل الدراسي الثاني قد تم تأجيلة و ذلك لحين الاول من شهر مارس القادم لعام 2017 ، هذا بدلا من الميعاد الخاص بالخطة الزمنية و التي قد تم وضعها من قبل و الذي يوافق 11 من شهر فبراير الحالي ، الا أنه قد تم تكذيب تلك الشائعة من قبل وزارة التربية و التعليم و ذلك من خلال المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي و كذلك المجلس الأعلي للتعليم الجامعي .

زيادة أسعاء شقق الإسكان الإجتماعي :

و نظرا للزيادة التي قد شهدها السوق خلال الفترة الماضية في الأسعار الخاصة بماد البناء و علي رأسها الحديد و الأسمنت فقد انتشرت أيضا خلال الفترة الماضية شائعة عن ارتفاع الأسعار الخاصة بشقق التأمين الاجتماعي و لكن الوزارة الخاصة بالاسكان قد أكدت كذب تلك الشائعات و انها لا تتعدي كونها شائعات لا أساس لها من الصحة .

عينات الدم الملوثة في معهد ناصر :

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعة عن وجود عينات دم ملوثة في معهد ناصر الا أن مركز المعلومات قد قام خلال الفترة الماضية بالتواصل مع الجهات المسئلة و ذلك من أجل التأكد من أنه قد تم اعدام الكيس الذي قام مصاب فيرس سي بالتبرع به و أن ما انتشر خلال الفترة الماضية ما هو الا شائعات لا أساس لها من الصحة .

إهدار جامعة القاهرة لأربعة ملايين جنية :

تم التأكد خلال اليومين الماضيين بعد التواصل مع الجهات التابعه لجامعه القاهرة من أن الحادثة لخاصة باهدار مبلغ من المالي يصل الي 4 ملايين جنيه و لتي قد انتشرت خلال الفترة الماضية ما هي الا حادثة قد تم التحقيق فيها ما بين عامي 2011 الي 2013 .

بيع جامعة القاهرة لمخطوطات نادرة لمركز آثار في الإمارات :

تم التأكيد من قبل جامعه القاهرة بأنه قد تم ارسال مجموعة من لمخطوطات الي الامارات و ذلك من أجل القيام بترميمها و أنه لا وجود أيه نيه للقيام ببيع التراث المصري أبدا .

بيع محمية نبق الطبيعية بشرم الشيخ :

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعه بأنه قد تم بيع أحد المحميات الطبيعية في شرم الشيخ و التي تدعي “نبق” حيث تم بيعها الي مجموعة من رجال الأعمال و أيضا المستثمرين و قد قامت وزارة البيئة بعد انتشار تلك الشائعة و اثارة جدل واسه بنفي ذلك تماما و انه قد تم خلال الفترة الماضية باغلاق المحمة بناء علي طلب من ادارة المحميات الطبيعية .