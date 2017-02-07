قرارات جديدة صادرة من وزارة الداخلية تتعلق بكافيهات مصر الجديدة بعد حادثة مقتل الشاب

قام أحد المصادر الأمنية التابع لوزارة الداخلية بأنه قد تم خلال الفترة الماضية و التي تلت مقتل الشاب في أحد المقاهي بالقاهرة بأن قوات الأمن التابعه لمديرية أمن القاهرة قد قامت بشن عدد من الحملات الأمنية و التي قد قامت باغلاق جميع لمقاهي في منطقة مصر الجديدة و التي لا تحتوي علي ترخيص يسمح لها بممارسة النشاط الخاص بها ، و قد أكد المصدر أيضا بأن القرار الذي قامت مديرية أمن القاهرة باتخاذه خلال الفترة الماضة ناتج عن حادثة مقتل الشاب في أحد المقاهي في منطقة مصر الجديدة و ذلك بعد انتهاء المباراه بين مصر و الكاميرون ، حيث وقع مقتل الشاب علي يد أحد العاملين في واحد من المقاهي الشهيرة و التابع لأحد رجال الأعمال في مصر ، حيث دار الخلاف بين الشاب و العاملين في المقهي و يذكر أن الخلاف قد نشأ علي المشروبات و بعدها انتهي بمقتل الشاب .

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هذا و الجدير بالذكر أن المصدر الأمني قد أكد كذلك بأنه قد تم اغلاق المقهي الذي وقع فيه الحادث مباشة بعد قتل الشاب هذا بالاضافة الي أن قوات الامن قد قامت بفرض الحراسة المشددة علي المقهي ، و أن المصادر تؤكد بأن صاحب المقهي هو أحد رجال الأعمال المشهورين و الذي يناصف أحد المطربين في ملكية الكافيه و أيضا سلسلة من الكافيهات الأخري و التي تقع في منطقة مصر الجديدة و لنزهة و التجمع الخامس .



هذاو الجدير بالذكر أنه قد قامت قوات الأمن التابعه لمديرية الأمن في القاهرة بالقاء القبض علي المدير المسؤول في الكافيه بعد وقوع الحادث مباشرة هذا بالاضافة الي أنه قد تمت احالته بعدها مباشرة الي النيابه العامة حتي يتم التحقيق معه بشأن الحادث و هو الأن محتجز علي ذمة التحقيق ، و قد قامت القوات الأمنيه بتكثيف القوات التابعه لها من أجل القيام باقاء القبض علي العامل الذي قام بارتكاب الجريمة و الذي قد هرب مباشرة بعد وقوع الجريمة مباشرة و لم يتم العثور عليه حتي الأن .