التلفزيون الروسي يبث رسائل تؤكد سلامة المطارات المصرية

قامت قنوات التلفزيون الروسي على مدار اليومين الماضيين ببث رسائل التحقيق الذى أجراه فريق التصوير الذى أوفدته شركة التلفزيون الروسية إلى مصر نهاية الأسبوع الماضى ,حيث تضمنت هذه الرسائل الإشارة إلى تفقد المطارات المصرية من قبل البعثة الروسية الجديدة للتأكد من أمن وسلامه المطارات قبل أخذ قرار باستئناف الرحلات الجوية مع مصر , وأشار المذيع إلى حرص المواطنين الروس من متابعة أنباء البعثة الروسية لرغبتهم في العودة إلى شواطئ مصر التى وصفها بالدافئة ,وقال المذيع بأنه قبل حادث سقوط الطائرة الروسية ، كانت مصر هى أكثر البلاد السياحية التي يقصدها السياح الروس حيث وصل عدد السياح الروس الذين يزورون مصر كل عام 2.5 مليون سائح ,وأضاف , بأنه إذا كان المصريون ينتظرون عودة السياحة الروسية , فإن الروس ينتظرون بشغف فتح الباب المصرى من جديد .

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النظام الأمني حول المطار أشبه بالزجاجة :

وقالت الرسائل, بأن النظام الأمنى حول المطارات نظام محكم لا يمكن اختراقة مشبه إياه بالزجاجة بحيث لا يمكن لأحد اجتياز هذه الزجاجة , حيث يتم تفتيش السيارات والأمتعة والوثائق الركاب قبل الدخول للمحيط الخارجى للمطار ,وشملت الرسالة أيضاً عرض للإجراءات الأمنية قبل دخول محيط المطار, حيث يتم تسجيل اسم سائق السيارة وتفتيشها المعدات الفنية المختلفة , مع انتشار للنقاط الأمنية فى المحاور الرئيسية الخارجية المؤدية إلى المطار , وأوضح المذيع أن المطارات مزودة بكاميرات مراقبة فى كل مكان من محيط المطار والمحاور الرئيسية والمداخل والمخارج وأماكن تفتيش الركاب والأمتعة مهبط الطائرات , حيث يبلغ عدد هذه الكاميرات 460 كاميرا مراقبة , حيث يتم التحكم فى هذه الكاميرات من غرفة خاصة بواسطة خبراء متخصصين , والذين يتابعون الراكب منذ وصوله فى محيط المطار و دخوله ,لحين إقلاع طائرته, وحاول التلفزيون الروسى تقديم تجربة لعمليات التفتيش التى يقوم بها الخبراء الروس فى المطارات المصرية , واستعراضا لأحد مراحل التفتيش، حيث قال إن عملية تفتيش الراكب والأمتعته لا تستغرق أكثر من 20 ثانية ,مع وجود تفتيش دقيق للراكب وأمتعته بشكل محترف , وشملت الرسالة استعراض عملية تفتيش عند دخول المطار حيث يجب على الراكب خلع الحذاء والحزام وإخراج أي شيئ معدني مع وجود عناصر نسائية لتفتيش السيدات , وقال المذيع بأنه من الصعب و المستحيل مرور أى شخص من هذه المرحلة ومعه أى شئ ممنوع , واشتملت الرسالة على حديث سلام للمسئولين عن أمن المطارات فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، والذى سهل الإجراءات وقام بمرافقة بعثة التلفزيون الروسى خلال جولاته .