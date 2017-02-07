صحيفة سعودية تعلن قرار أبو تريكة الخاص باستقراره النهائي في قطر و استعداده لاستقبال أسرته

انتشرت مجموعة من الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية و التي تفيد باصدار النيابه قرار خاص باستدعاء نجم الكورة المصري ” محمد أبو تريكه” و هو اللاعب السابق في المنتخب ، فقد قامت الحيف السعودية ” النادي” بعد ذلك الخبر باصدار خبر فجر مفاجأة كبري و التي وصفها الكثير بأنها مفاجأة من العيار الثقيل ، و كانت تلك المفاجأة تتعلق باللاعب المصري ، لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكة ” و الذي يقع مقره خارج البلاد في الوقت الحالي .

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هذا حيث قامت الصحيفة السعودية و بعد انتشار عدد من الأخبار حول القرار الذي قامت النيابه باصداره بشأن استدعاء لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكة” و ذلك من اجل لتحقيق معه ، فقد قامت الصحيفة السعودية بعدها مباشرة باطلاق خبر كان له أثر المفاجأة علي الجميع و هو القرار الذي قام لاعب المنتخب لمصري السابق ” محمد أبو تريكه” و الذي يستقر خارج البلاد في الوقت الحالي باتخاذه ، و كان القرار بشأن قيام أبو تريكه في الفتره القادمة بالاستقرار في احدي الدول العربية و ذلك استقرار نهائي ، كما أعلن بأن تلك الدولة و التي سوف يستقر بها أبو تريكه هي قطر ، هذا بالاضافة الي انه قد أضاف كذلك أنه لا يفكر في العودة الي مصر مرة اخري ، و يرجع السبب في ذلك الي ادراج اسم لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه ” في القائمة الخاصة بالارهابيين ، و ترقب وصول اللاعب أبو تريكه الي مصر من أجل القاء القبض عليه .

هذا و الجدير بالذكر أن الصحيفة المصرية “صدي البلد” قد أشارت أيضا ووفقا لما قامت الصحيفة بالسعودية بالاعلان عنه بأن اللاعب السابق في المنتخب المصري ” محمد أبو تريكه ” قد بدأ بالفعل في تجهيز جميع الترتيبات و ذلك من أجل القيام باستقبال عائلته و ذلك في مطار العاصمة القطرية ” الدوحة” و ذلك سيكون خلال الفترة القادمة ، و قد أكدت أيضا بأن القرار الذي قام أبو تريكه باتخاذه خلال الفترة الحالية و الخاص باستقراره في قطر هو قرار بديهي و ذلك نظرا لأنه يعمل محلل في احدي القنوتات الرياضية بها و هي قناه “Bein sport ”