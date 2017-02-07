السيسي يصدر بيان بمجموعة من الاجراءات الهامة للنهوض بالبلاد في المستقبل

قامت رئاسة الجمهورية منذ قليل باصدار بيان من أجل الكشف عن النتائج الخاصة بالاجتماع الذي قام به عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلي الخاص بالسياحة ، و كان لاجتماع الذي قام السيسي بعقده بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ” شريف اسماعيل” و كذلك وزراء الدفاء و الانتاج الحربي بالاضافة الي التخطيط و الشباب و الرياضة و أيضا الخارجية و الداخلية و التنمية المحلية و كذلك التعاون الدولي و الثقافة و لاتصالات و الطيران و المالية و الأثار و السياحة و الاستثمار ، هذا بالاضافة الي رئيس كل من المخابرات العامة و كذلك رئيس هيئة الرقابه الادارية و أيضضا رئيس اللجنه الخاصة بتيسير الأعمال الخاصة بالاتحاد المصري .

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هذا و قد قام السفير ” علاء يوسف ” و هو المتحدث الرسمي الخاص برئاسة الجمهورية ، قام بالتأكيد عي أن الرئيس قام بالعمل علي اعاده التشريعات الخاصة بالسياحة و كذلك القيام بدراسة كافة التحديثات و التي وجدت انها تتفق مع كافة التطورات العالمية الخاصة بمجال السياحة و كذلك الاسراع في الانتهاء من تلك الاجراءات في مده لا تتجاوز ال6 أشهر ، هذا بالاضافة الي توضي كافة النتائج و التي يجب أن تصل اليها السياحة في مصر خلال العام القادم ، و القيام ببحث السياسات و كذلك الاجراءات التي يجب اتباعها من أجل تحقيق ذلك .

و قد جاءت التوجيهات التي قام السيسي باصدارها خلال الاجتماع كالاتي :

القيام بدراسة المخططات العامة التابعه للمناطق السياحية الجديدة القيام بعرض كافة التحديات و التي من الممكن أن تواجه نمو السياحة في مصر خلال الفترة القادمة العمل علي التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل تحقيق التنمية السياحية خلال الفترة القادمة العملعلي التأكد من امكانية تطبيق سياسة السماوات المفتوحه خلال الفتره القادمة من أجل العمل علي تشجيع الشركات التابعه للطيران و بالتالي زيادة التوافد الي مصر من قبل الكثير من الأجانب العمل علي تطوير كلا من السياحة العلاجية و الدينيه العمل علي تطوير الأليات الخاصة بمنح تأشيات الكترونية القيام باتمام جميع الاجراءات و ذلك خلال انتهاء شهر مايو القادم زيادة الترويج للأماكن السياحية التي تشتهر بها مصر

هذا بالاضافة الي أنه يتوقع خلال الفترة القادمة من قبل المجلس أن يقوم بتأدية دور كبير في الفترة القادمة في المشروع الخاص بتطوير السياحة في مصر ، هذا بالاضافة الي العمل علي دراسة تلك الاقتراحات و متابعه الأليه الخاصة بتنفيذها خلال الفترة القادمة .