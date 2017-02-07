قرارات جديدة و تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء في مصلحة المواطنين

قام رئيس مجلس الوزراء” شريف اسماعيل ” بعقد اجتماع غايه في الأهمية مع اللجنه الوزارية و الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها في الدولة ، و كان الجتماع من أجل العمل علي استكما و كذلك الاسراع في الانتهاء من جميع المشروعات الخدمية و كذلك التنموية و التي يتم اقامتها في الفترة الحالية في جميع المحافظات في الدولة ، و الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي وراء تلك الخدمات و التي يتم العمل علي الاسراع في الانتهاء من تحسينها هو الاهتمام بالاسراع بتقديم الخدمات للمواطنين هذا بالاضافة الي الاسراع في تقديمها علي أكمل وجه و ذلك من أجل العمل علي تقدم البلاد و رخائها خلال الفترة القادمة .

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و قد قام رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي قام به مع اللجنه الخاصة بالخدمات باصدار العديد من القرارات و التي كان الهدف الرئيسي منها هو العمل علي الاسرع في الانتهاء من تلك المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية و ذلك للعمل علي الاسراع في تقديم الخدمات للمواطنين ، و كانت تلك الارشادات كالاتي :

قام رئيس الوزراء بتكليف اللجنه الوزارية الخاصة بوزارتي التموين بالاضافة الي التجارة الداخلية و كذلك الاعمال العام بأهمية الاعتماد في العمليات الخاصة بالنقل و التي تقوم به لاتمام النشاط الخاص بها علي مجموعة من الواردات التابعه للحكومة و التي من الممكن أن تكون سلع أو منتجات حكومية يتم انتاجها بواسطة الحكومة الخاصة بالبلاد أو حتي وسائل النقل و التي يتم بواسطتها نقل السلع و المنتجات ، و يتم في ذلك الاعتماد علي شركات الملاحة مثل الشركة الخاصة بالملاحة الوطنية . القيام بالعمل خلال الفترة القادمة علي دعم الشركات المصرية العاملة و التي تعمل في القطاع البحري و ذلك خلال الفترة القادمة من خلال العمل علي تقديم المزيد من العقود الاقتصادية و التي من الضروري أن تكون الأسعار الخاصة بها مناسبة و ذلك خلال فترات زمنيو محدودة . العمل علي توفير ما تحتاجه تلك المشروعات من عملة صعبه ” الدولار الأمريكي “

هذا و الجدير بالذكر أن ذلك الاجتماع قد قام به رئيس الوزراء مع كل من وزراء ” التخطيط و أيضا التضامت بالاضافة الي وزراء البيئة و النقل و الزراعة و الموارد المائية ” هذا بالاضافة الي حضور محافظي الغربية و بورسعيد .