نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في المحافظات المختلفة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الأول الخاصة بالعام الدراسي 2016 – 2017، نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات التي اعتمدها اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظة، وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح جميع الأوراق وإعلان النتيجة بعد خروجها من الكنترول بعد رصدها، وقد أعلن في وقت سابق عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالفعل في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة ومن هذه المحافظات: محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة المنيا، محافظة القليوبية، محافظة المنوفية، محافظة كفر الشيخ، محافظة الغربية، محافظة جنوب سيناء، محافظة الأقصر، وأخيرا محافظة السويس، ومن الجدير بالذكر أن جميع إمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام قد مرت بدون مشاكل وكانت جميع الأسئلة في مستوى الطلاب ولم تخرج عن الكتب المدرسية وما درسه التلاميذ طوال الفصل الدراسي الأول، كما أنها كادت أن تخلو تماما من الأسئلة التعجيزية للطلبة، ونقدم لكم الآن روابط للإستعلام عن النتبجة في جميع المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة حتى الآن.

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نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة:

أعلنت منذ أيام نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد إعتمادها من محافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، وشملت النتيجة التي تم إعلانها جميع إدارات المحافظة، وهي: إدارة النزهة، إدارة مصر الجديدة، روض الفرج، السيدة زينب، شبرا الخيمة، حلمية الزيتون، السيدة زينب، عابدين وإدارة وسط وشمال القاهرة التعليمية، ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الضغط على هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية:

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق الطلاب ورصد الدرجات وتم عرض النتيجة على محافظ الإسكندرية ومدير الإدارة التعليمية في المحافظة وتم عرض النتيجة في جميع إدارات المحافظة وهي: إدارة غرب وشرق ووسط وإدارة العجمي والجمرك والمنتزة وإدارة العامرية وإدارة برج العرب التعليمية، ويمكنك البحث عن النتيجة من خلال رقم الجلوس من خلال الضغط على هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة:

يمكنكم الآن معرفة نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة، من خلال هذا الرابط، وتم إعتماد النتيجة فعليا بعد عرضها السيد محافظ الجيزة ومدير الإدارة التعليمية في محافظة الجيزة، وتم إعلان إدارة العجوزة التعليمية كأعلى نسبة نجاح في محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية:

تم الكشف مؤخرا عن نتيجة الشهادة الإعدادية في إمتحانات الفصل الدراسي الأول، محافظة القليوبية بعد أن عرضت على محافظ القليوبية ووافق عليها، وظهرت النتيجة في جميع ادارات القليوبية التعليمية وهي: ادارة غرب شبرا التعليمية وإدارة شبين القناطر وإدارة قها وإدارة شرق شبرا وإدارة غرب شبرا وإدارة طوخ وإدارة كفر شكر وإدارة الخصوص وإدارة بنها وإدارة الخانكة، ويمكنكم البحث عن النتيجة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان:

يمكنكم البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان من خلال الضغط على هذا الرابط، والبحث عن النتيجة برقم الجلوس في جميع الإدارات التعليمية الخاصة بمحافظة أسوان.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر:

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر في خلال ساعات ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذا الرابط وهو الخاص بمديرية التربية والتعليم في المحافظة، والبحث عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس.