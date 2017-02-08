اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وأبرز الملفات التي تم طرحها بالاجتماع

يعقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي وسوف يتم بحث العديد من الملفات منها الملفات الاقتصادية والملفات السياسية والاجتماعية والأمنية وكل المواضيع المتعلقة بخدمة المواطنين والسعي إلى تقديم خدمه افضل للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الأمنية , والسعي لتوفير السلع الهامة للشعب المصري وأهم هذه السلع السلع الخاصة بالأدوية خصيصا بعد زيادة أسعار الأدوية والتشديد علي ضبط الأسعار في جميع السلع ومراقبة التجار , وسوف يناقش مجلس الوزراء العديد من المشروعات الهامة والقوانين المهمة والقرارات الوزارية الهامة التي سوف تصدر في الفترة القريبة القادمة وبالأخص القرارات الاقتصادية وقرارات تشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية .

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الزراعة العضوية في مصر

أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة عن أنه تم موافقة مجلس الوزراء علي قانون الزراعة العضوية في مصر وسوف تقوم اللجان المختصة بصياغة المشروع بقانون وعرضه على مجلس الشعب للموافقة عليه من عدمه , وقد صرح فايد إلى انه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون الزراعة العضوية بعد أن تم عقد عدة اجتماعات بالوزارة وقد اكد فايد على أهمية الزراعة العضوية لمصر في الوقت الحالي , خصيصا أنه من فوائدها تقليل الاحتباس الحراري ونكتسب منها عدم تلويث التربة بالمبيدات السامة التي تسبب الأمراض , وأنه في المستقبل سوف يتم التركيز بشكل تام علي الزراعة العضوية بالأراضي الصحراوية التي سوف تزرع ضمن مشروع الاستصلاح الأراضي الخاص بزراعة نصف مليون فدان.

وعلي جانبه رفض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الكشف عن أي من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالتعديل الوزاري الجديد , وقد صرح المهندس شريف إسماعيل علي أنه من الصعب أن يدلي بأي تفاصيل تخص التعديل الوزاري الجديد وأنه سوف يعرض التعديل الوزاري الجديد علي البرلمان في جلسته القادمة , وأضاف إسماعيل علي أن الاعتذارات الكثيرة من المرشحين لحمل الحقائب الوزارية ليس له علاقة بما يثير علي ضعف المرتبات وأن كل مرشح له وجهة نظره الخاصة به , وحول ارتفاع الأسعار الخاصة بالدواجن والسلع التموينية أشار أن الحكومة سوف تستورد المزيد من السلع لكي يتسنى لها ضبط الأسواق وسوف تكون هيئة السلع التموينية من الجمارك خصيصا بعد زيادة كميات الدواجن المستوردة لكي تغطي السوق .