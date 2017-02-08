اعلامي يطالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الكافيهات بعد حادثة مقتل الشاب ” محمود بيومي”

قام الاعلامي ” أسامة كمال ” بالمطالبة خلال الفترة لماضية و التي قد تلت حادثمقتل الشاب في احدي الكافيهات في مصر الجديدة بالعمل علي تشديد الرقابة و الأمن و ذلك بالنسبة للكافيهات المنتشرة في كافة المحافظات في الجمهورية ، و قد قام بالمطالبة بتشديد الرقابة خلال البرنامج التليفزيوني و الذي يقوم بتقديمه علي قناة DMC تحت اسم مساء دي ام سي ، هذا بالاضافة الي أنه قد قام بالتساؤل عن مجموعة من الأمور و التي تتعلق بالأمر منها الدور الخاص بحي النزهة الجديد ، حيث تساءل عن قيام مديرية أمن القاهرة بازالة كافة الاشغالات و أيضا التعديلات و التي قد تم اضافتها الي الشوارع في الفترة الماضية ، هذا بالاضافة الي أنه قد أوضح بأن المسؤولين في المنطقة لا يدف لهم أن يمروا في الشارع ولو مرة في الشهر .

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هذا بالاضافة الي أنه قد قام بالاشاره خلال التقديم الذي قام به للبرنامج التليفزيوني الخاص به و الذي يقوم بتقديمه مساء أمس الثلاثاء ” مساء دي أن سي” أنه لابد من العمل علي تقنين الاجراءات الخاصة باقامة الكافيهات في المحافظات المختلفة في مصر و ذلك باعتبارها شر لابد منه ، و قد أضاف أيضا بأنه بدلا من قيام الأشخاص ببناء الكافيهات و صرف العديد من المبالغ الطائلة و في النهاية يتم تحطيم كل شئ بعد مقتل الشاب في الكافية عقب المباراه التي كات بين مصر و الكاميرون ، حيث وقعت حادثة مقتل الشاب الذي يدعي ” محمود بيومي” و هو أحد خريجي الجامعه البريطانية ، و قد حدث ذلك بعد مشاجرة حدثت في أحد المقاهي بعد انتهاء مباراه مصر والكاميرون و ذلك في بطولة التابعه للأمم الافريقية .

هذا بالاضافة الي القيام بتقنين الاجراءات الخاصة ببناء الكافيهات فانه لابد أن تكون هناك مجموعة من القوانين من أجل العمل علي تنظيم مواعيد العمل الخاصة بالكافيهات ، هذا أيضا بالاضافة الي أنه لا يجب أن يحتوي الكافيه علي السلع الغذائية الخاصة بالتموين بالاضافة الي الامتناع عن سرقة الكهرباء بطرق غير مشروعه ، هذا من أجل القيام بمنع الحوادث و التي من الممكن أن تقع في تلك الحالات .

هذا بالاضافة الي أنه قد اختتم الحديث حول تلك القضية بأملة في التخلص من كافة الكافيهات علي مستوي الجمهورية أو أن تكون تلك الكافيهات تابعه للقوانين التي تقوم الحكومة بتنظيمها خلال الفترة القادمة و ذلك منعا لحدوث أي شر من الممكن أن يقع مثل هذه الحادثة .