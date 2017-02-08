الغاء انشاء أنفاق السكة الحديد أسفل قناه السويس

قام ” كامل الوزير” و هو الرئيس التابع للهيئة الهندسية ، اليوم بالاعلان عن القيام بالغاء المشروع الخاص باقامة عدد من الأنفاق الخاصة بالسكك الحديدية و التي كان من المقرر أن يتم اقامتها خلال الفترة القادمة أسفل قناه السويس ، هذا و قد جاء القرار الخاص بالغاء اقامة الانفاق نتيجة ارتفاع الأسعار الخاصة بتكاليف الاقامة لتلك الأنفاق ، هذا بجانب الي أنه قد قام بالاعلان بأن التكاليف باهظة جدا لدرجة انها تتعدي مبلغ 8 مليارات جنيه ، الأمر الذي يكلف الدولة الكثير خلال الوقت الحالي و يجعلها علي وشك مواجهة أزمة أخري في ظلالظروف الحالية و التي تعاني منها الدولة و التي تتمثل في الارتفاع الكبير في الأسعار الخصة بالسلع و المنتجات بالاضافة الي عدم قدرة الدولة علي توفير الدعم اللازم للمواطنين و اضطراب الاقتصاد الخاص بالبلاد في الوقت الحالي .

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هذا بالاضافة الي أن الوزير قدقام باضافة خلال التصريحات الخاصة به و التي قد أعلنها أمام الصحافة خلال اليومين الماضيين بأنه قد قد قام بتفقد الأنفاق الخاصة بالسيارات و التي تقع في محافظة الاسماعيلية ، هذا و قد قام بذلك برفقة كل من رئيس هيئة قناه السويس ” مهاب مميش” هذا بالاضافة لي مجموعة من كبار السن في محافظة الاسماعيلية .

هذا و الجدير بالذكر الي أن السيسي قد قام خلال شهر أغسطس لسنه 2014 بالاعلان عن خطة قادمة من أجل القيام بقامة عدد أربعه أنفاق خاصة بالسيارات هذا بالاضافة الي أنفاق خاصة بالسكة الحديد و التي سيتم اقامتها اسفل قناه السويس و ذلك من أجل العمل علي ربط سيناء بمحافظات مصر الأخري ، و الجدير بالذكر أن بدايه العمل علي هذا المشروع كان من المفترض أن تكون في منتصف العام القادم 2018 و ذلك بعد الانتهاء مباشرة من انشاء الأنفاق الخاصة بالسيارات .