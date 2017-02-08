العثور علي منشطات جنسية في غرفة انعاش القلب أثناء حملة تفتيش مفاجئة علي المستشفيات

تم اليوم القيام بشن مجموعة من الحملات المكثفة و التي قد أطلقت علي العديد من لمستشفيان و ذلك من قبل الهيئة التابعة للرقابة الادارية ن و كانت من بين تلك المستشفيات و التي قد خضعت للتفتيش من قبل هيئة الرقابة الادارية مستشفي المراغة و التي تقع في مركز سوهاج ، و الجدير بالذكر أنه و خلال قيام اللجنه بعملية التفتيش و التي قد كلفت بها فانه قد تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية و التي قد وجدت في الغرفة الخاصة بانعاش القلب أثناء عملية التفتيش ، حيث تم العصور علي كمية من المنشطات الجنسية و ذلك أثناء قيام اللجنه بعلية التفتيش .

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هذا و الجدير بالذكر أنه و بعد وجود مثل تلك الأدوية في الغرفة الخاصة بانعاش القلب ، قد تم سؤال الأطباء المتخصصين في القلب عن السبب الموجود وراء وجود مثل تلك الأدوية ” المنشطات” في الغرفة التابعه لانعاش القلب ، فقد كان الرد منهم أن مثل هذه الأدوية يقوم الأطباء باستخدامها من أجل علاج الكبار و كذلك الأطفال ممن يعانون من عيوب خلقية في القلب هذا بالاضافة الي أنها تعمل علي توسيع الشرايين في المخ من أجل القيام بضخ الدم بصورة طبيعية و أمنه الي القلب .

هذا و الجدير بالذكر أنه قد قام أستاذ جراحة القلب و الذي يعمل في طب عين شمس و هو الدكتور ” أحمد الكرداني” بالتأكيد خلال التصريح الذي قد قام به علي أنه يتم استخدام ” الفياجرا” من أجل القيام بعلاج العديد من الأطفال و خاصة الأطفال حديثي الولادة ، و هم المرضي الذين يعانون من مجموعة من الأمراض و التي علي رأسها ” الارتفاع في ضغط الشريان الرئوي ، و لكنه أكد بأن استخدام مثل تلك الأدوية يكون بجرعات صغيرة جدا و يتم حساب تلك الجرعات وفقا لوزن الطفل الذي يتلقي العلاج ، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد خلال التصريح الذي قام به بأن تلك الأدوية يقوم بصرفها كعلاج للأطفال مجانا و التي يتم الحصول عليها من قبل التأمين الصحي .