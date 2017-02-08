القاء القبض علي مديرة الطب البيطري بالتجمع الخامس لتقاضيها رشوة

قامت الرقابة الادارية اليوم بالاعلان عن قيامها من ضبط مديرة الادراة البيطرية و التي تقع في التجمع الخامس اليوم و ذلك أثناء تقاضيها رشوية تصل الي مبلغ 15 ألف جنيه ، و من ثم فقد تم القاء القبض عليها من قبل الرقابة الادارية ، هذا حيث تم ضبطها أثناء قيامها بتلقي رشوة من مدير سلسلة من المطاع الشهيرة و التي تقع في القاهرة تحديدا في منطقة التجمع الخامس و أيضا منطقتي الرحاب بالاضافة الي منطقة نصر ، هذا و الجدير بالذكر أن المديرة البيطرية بالتجمع الخامس قد قام باستلام الرشوة و التي تبلغ قيمتها 15 ألف جنيه و ذلك مقابل القيام بانهاء مجموعة من التراخيص الخاصة بالمحلات ، هذا بالاضافة الي الامتناع عن تحرير أيه محاضر ضد صاحب سلسلة المطاعم .

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هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم القاء القبض عليها و بعدها مباشرة قد تم عرضها علي النيابة العامة و ذلك من أجل القيام بالتحقيق معها بشأن الحادث و التهمة التي قد تم القبض عليها بسببها ، و من جهتها فقد قامت النيابة العامة بالأمر بحبس المتهمة لمده أربعة أيام علي ذمة التحقيق ، هذا و الجدير بالذكر أن صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في منطقة التجمع الخامس قد قام خلال الفترة الماضية بطلب انهاء الاجراءات الخاصة بممارسة النشاط للمطاعم الخاصة به وو قد قام بارفاق مبلغ 15 ألف جنيه مع الطلب الذي تقدم به و ذلك حتي يتمكن من انهاء الاجراءات دون مشاكل و في أسرع وقت ، هذا بالاضافة الي امتناع تحرير أي مخالفات ضد المطاعم التابعه له .

هذا و الجدير بالذكر أنه يتم في الوقت الحالي من قبل الرقابة الادارية العمل علي ضبط كافة المعاقل التي تعمل علي ترويج الفساد و تسعي و راء اخلال النظام و التي تنشر في جميع الوزارات ، و الجدير بالذكرأن تلك التعليمات و التي تسير عليها الرقابة الادارية حاليا و كافة التفتيشات التي تقوم بها في جميع الوزارات هي وفقا لأوامر مباشرة صادرة من رئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي ” و ذلك من أجل لقيام علي ضبط كافة المخالفات و التي يقوم بارتكابها عدد كبير من الموظفين و العمل علي التعامل مع تلك المخالفات وفقا للقانون الخاص بالدولة .