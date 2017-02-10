ظهرت نتيجة الشهادة الإبتدائية الازهرية ونتيجة الإعدادية الأزهرية 2017 بوابة الازهر الالكترونية “موقع الازهر التعليمى”

ظهرت نتيجة الشهادة الإبتدائية الازهرية ونتيجة الإعدادية الأزهرية 2017 ،الآن إعرف نتيجة الشهادة الاعداية الازهرية 2017 الفصل الدراسى الأول برقم الجلوس من موقع الازهر التعليمى ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية لعام 2017، على موقع بوابة الأزهر الشريف ظهرت نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2017 “الفصل الدراسى الاول، أعلنت نتيجة الفصل الدراسي الأول لإمتحانات طلاب المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية للأزهر الشريف، حيث وردت قبل قليل الأنباء حول ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية لطلاب الأزهر الشريف للفصل الدراسي الأول 2016/2017، حيث كان قد أنتهى طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية من اختبارات نصف العام، لينتقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مرحلة إنتظار نتائج الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وفى هذا الصدد يسعي بشكل يومي ومستمر أولياء الأمور حول البحث عن نتيجة أبناء الأزهر من الشهادة الابتدائية والإعدادية وعن موعد ظهور النتيجة، واليوم نستعرض لكم نتيجة الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية بعد أن قام السيد وكيل الأزهر الشريف بإعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

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نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية:

بعد اعتماد فضيلة وكيل الأزهر الشريف نتيجة طلاب الشهادة الإبتدائية وطلاب الشهادة الإعدادية، تم الإعلان عن تفاصيل نتيجة كلا الشهادتين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية التى قام الدكتور عباس شومان بإعتمادها، حيث ورد أنه قد بلغت نسبة النجاح للفصل الدراسي الأول لعام 2016/2017 والخاصة بالشهادة الابتدائية الأزهرية حوالى 73.48%، بلغ عدد المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإبتدائية 160564 طالبًا وطالبة ، حيث ورد أنه قد حضر الإمتحانات المقررة عليهم فى موعدها الفعلى كما حدده الأزهر الشريف وتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للأزهر الشريف وداخل المعاهد الأزهرية حوالى 158824 طالبًا وطالبة، بينما لعدة أسباب مختلفة قد تخلف عن أداء الإمتحانات منهم حوالى 1740 طالبًا وطالبة، ومن جهة أخري قد بلغت نسبة النجاح لطلاب الأزهر الخاصين بالمرحلة الإعدادية عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وكما اعتمدها الدكتور عباس شومان حوالى 53.21%، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للأداء إمتحانات المرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف حوالى 134173 طالبًا وطالبة، وقد ورد أنه قد حضر الإمتحانات المقررة منهم حوالى 132455 طالبًا وطالبة، بينما قد أعلن أنه قد تخلف عن أداء الإمتحانات المقررة للشهادة الإعدادية حوالى 1718 طالبًا وطالبة.

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول:

وردت بعض الأنباء مؤخرًا أن الدكتور “عباس شومان”، وكيل الأزهر الشريف، قد قام بإعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الأزهر الشريف الخاصة بطلاب الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية والخاصة بالعام الدراسي 2016/2017.، وقد تم الإعلان عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس على الإنترنت، وتحديدًا على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني حيث بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، والآن يستطيع أولياء الأمور وأبناء الشهادة الإبتدائية الأزهرية وأبناء الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة الخاصة بهم وبأبنائهم عن طريق الرابط الموجود أسفل المقال، حيث نستعرض معكم وصف تفصيلي لكيفية الحصول على نتيجة الأبناء عن طريق شرح مفصل سنقدمه ايضًا لكم.

للتعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية:

يستطيع الأن وعبر اللينك التالى جميع أولياء أمور وطلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2017 “الفصل الدراسى الاول” الحصول على النتيجة عن طريق الرابط التالي، حيث يتم الضغط على الرابط فيظهر صفحة جديدة على الجهاز المستخدم، حيث يظهر بها صورة خاصة بموقع الأزهر كما هو موضح بالشكل بالأسفل، ولكي يتمكن الجميع من معرفة نتيجة الطلاب للشهادتين عن طريق رقم الجلوس يتم الضغط على الشريط الأحمر الموجود فى الصورة التالية والذى يقع تحديدًا فى الجزء الشمالى من جهة الشرق أو فى أعلى يمين الصورة حيث ينبثق منها مربع يتم وضع به رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته، وتتمنى لكم أسرة موقع “مصر365” ولجميع الطلاب بالأزهر الشريف التوفيق والنجاح، ونقدم لكم الآن رابط الدخول على نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2017 “الفصل الدراسى الاول”.

http://www.azhar.eg/splash.html .

اترك تعليق ليصلك النتيجة عقب ظهورها قبل اى حد تانى وعلشان تقدر توصلنا تانى بسهولة اكتب فى جوجل نتائج الازهر 365.